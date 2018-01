Experten rechnen mit Konjunkturboom in 2018

Nürnberg. Deutsche Ökonome sind sich weitgehend einig: Die Wirtschaft wird auch im Jahr 2018 einen Aufschwung erleben. „Im Moment stehen alle Ampeln auf Grün“, sagt etwa DZ-Bank-Volkswirt Michael Holstein zur günstigen gesamtwirtschaftlichen Situation. „Die Weltwirtschaft brummt, der Binnenmarkt ist in guter Verfassung, der Konsum läuft, die Einkommen steigen, und die Beschäftigung wächst weiter. Es gibt im Moment eigentlich keine schlechten Nachrichten von der Wirtschaft“, meint der Arbeitsmarkt- und Konjunkturexperte. In einer Umfrage der Deutschen Presse Agentur betonen auch weitere Volkswirte deutscher Großbanken die guten wirtschaftlichen Aussichten:

Commerzbank-Volkswirt Eckart Tuchtfeld etwa rechnet mit einem Rückgang der Erwerbslosigkeit im Jahresmittel um rund 150 000 auf etwa 2,37 Millionen. Andere Volkswirte halten einen Rückgang um deutsche 100 000 für realistisch. Marc Schattenberg von der Deutschen Bank sieht das ähnlich: „Wir haben im Moment wirklich eine sehr gut laufende Konjunktur.“ Vor allem der Umstand, dass die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen zuletzt deutlich zugelegt hätten, sorge für eine „Konjunkturentwicklung in großer Breite“.

Mangel an Fachkräften großes Problem

Etwas gedämpfter fällt dagegen der Optimismus von BayernLB-Volkswirt Stefan Kipar aus. Zwar rechnet auch er für 2018 mit einem Wachstum von gut zwei Prozent, mit einem ähnlichen Boom wie 2017 aber nicht. „Mit der steigenden Inflationsrate sinken die Realeinkommen der Verbraucher“, gibt Kipar zu bedenken. Zudem dürfte der Mangel an Fachkräften bei manchen Unternehmen zu ersten Engpässen führen. Deshalb rechne er für dieses Jahr mit wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt: In 2018 werde sich die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit um die rund 2,5 Millionen Menschen bewegen.

Im Jahr 2017 war das Bruttoinlandprodukt um 2,2 Prozent angestiegen. Damit verzeichnete die deutsche Wirtschaft das stärkste Plus seit 2011. Gründe für den anhaltenden Konjunkturboom sind vor allem die gestiegene Kauflust der Verbraucher, gestiegene Investitionen vieler Unternehmen und die international hohe Anfrage an „Made in Germany“ Produkten.

Von RND/dpa/lf