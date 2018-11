Schwerin

Sie wollte vorsorglich etwas für die Rente tun. Da man dafür nie zu früh beginnen kann, kam der 21-jährigen Mecklenburgerin das Angebot für eine fondsgebundene Rentenversicherung gelegen. Der Vermittler des Liechtensteiner Lebensversicherers PrismaLife klang überzeugend. Das böse Erwachen folgte prompt. Stolze 4248 Euro sind allein für den Vermittler fällig.

Axel Drückler ist fassungslos. „Ich habe in den mehr als 25 Jahren als Mitarbeiter der Verbraucherzentrale MV schon einiges auf dem Tisch gehabt. Doch das ist bitter.“ Denn die Abschlussgebühr soll die junge Frau in jedem Fall berappen“, erläutert der 65-jährige Schweriner Finanzberater. Während der mit einer Laufzeit von 46 Jahren versehene Renten-Vertrag kündbar ist, gilt für die Gebühren eine Extra-Regelung. Demnach sind über eine Laufzeit von fünf Jahren jeweils 70,80 Euro pro Monat fällig. Und zwar unabhängig davon, ob der Kunde sich nach einigen Jahren entschließt, die Versicherung nicht weiterzuführen.

Drückler hat noch drei weitere ähnliche Fälle auf dem Tisch. Derartige Verträge würden auch an Bürger verkauft, die mitunter keinerlei Liquiditätsreserve besitzen. Diese verfügen weder über Guthaben, Schmuck oder Immobilien. Sie leben von ihrem monatlichen Einkommen, das im geschilderten Fall bei rund 1200 Euro liegt.

Der Bützower Fachanwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht, André Westphal, kann über einschlägige Erfahrungen mit derartigen Verträgen berichten. „Vor einigen Jahren hatte unsere Kanzlei Schah Sedi-Westphal-Welz-Westphal allein mehr als 100 PrismaLife-Fälle auf dem Tisch. Aktuell sind es deutlich weniger Verfahren“, sagt der Fachmann.

Er verweist darauf, dass der Bundesgerichtshof (BGH) besagte Vergütungsvereinbarung grundsätzlich für wirksam erklärt habe. Den Kunden müsse im Vermittlungsgespräch jedoch der Unterschied zwischen einer sogenannten Netto- und einer Brutto-Police aufgezeigt werden. „Bei der Netto-Police, die hier verkauft wird, ist in der Versicherungsprämie die Vermittlerprovision nicht enthalten. Diese bezahlt der Versicherte aufgrund einer gesonderten Vereinbarung direkt an den Vermittler“, so Westphal. Sollte der Kunde den Versicherungsvertrag kündigen, bleibe diese Regelung unberührt. Die Folge: „Er würde zwar keine Versicherungsprämie mehr bezahlen, aber die Vermittlungsprovision restlos begleichen müssen.“

Wurde hingegen eine Brutto-Police vereinbart, sei der Kunde bei einem frühzeitigen Ausstieg aus dem Versicherungsvertrag nicht verpflichtet, die Vermittlerprovision an den Vermittler zu zahlen. „Der Versicherer hält sich am Vermittler schadlos, der einen Teil der Provision zurückzahlen muss“, erklärt der Anwalt.

In der Praxis sei es so, dass dem Kunden dieser wichtige Unterschied nicht aufgezeigt wird. „Es handelt sich also um einen folgenschweren Beratungsmangel“, verdeutlicht Westphal. Der Experte rät den Kunden, vor Vertragsabschluss in jedem Fall die Kosten mehrerer Anbieter sorgfältig zu vergleichen und zumindest eine zweite Meinung einzuholen. „Vorsicht ist immer dann geboten, wenn eine gesonderte Vergütungsvereinbarung mit dem Vermittler geschlossen werden soll.“ Gerade die AFA, also die Allgemeine Finanz- und Assekuranzvermittlung, sei hier weiterhin bemüht, Nettopolicen zu vermitteln.

„Nichts ist so dringlich, als dass sofort eine solcher Vertrag unterschrieben werden muss“, meint auch Drückler. „Die Weiterzahlung des Vermittlungsentgeltes ist laut BGH zwar zulässig, für den Verbraucher aber sehr ungewöhnlich. Und der Ratschlag des Vermittlers diesen Vertrag abzuschließen, stellt eine Falschberatung dar“, sagt der Leiter des Fachbereiches Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale MV.

Drückler betont: „Statt sich von Vermittlern einlullen zu lassen, informieren Sie sich beispielsweise in Kreditinstituten oder in der Verbraucherzentrale!“ Gerade bei Haushalten, die über ein geringes Einkommen verfügten, sei es wichtig, zumindest eine kleine Liquiditätsreserve zu schaffen. Damit könne man verhindern, beispielsweise eine Autoreparatur über teure Kredite zu finanzieren. „Im Alltag sind keine Rechenexempel nötig. Das Girokonto ist unbestechlich“, sagt der Verbraucherschützer.

Volker Penne