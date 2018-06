Wirtschaft Allensbach-Umfrage - Finanzkrise schreckt Deutsche mehr als Einbrecher Vor zehn Jahren war die internationale Finanzkrise auf Ihrem Höhepunkt. Seit Jahren blüht die deutsche Wirtschaft, doch die Angst vor der Krise geht weiter um.

23.10.2008, Hessen, Frankfurt am Main: Eine Brokerin schaut in der Börse in Richtung des Dax-Index. Quelle: Frank Rumpenhorst