Die Messe „Flair am Meer“ findet noch bis zum Sonntag auf dem Iga-Gelände in Rostock-Schmarl statt. Im Rahmenprogramm gibt es Modenschauen, Kleinkunst, Musik und Theater. Am Samstag ist die Messe von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag werden um 17 Uhr die Pforten geschlossen. Erwachsene bekommen für 8 Euro eine Tageskarte. Kinder bis 14 Jahren zahlen fünf Euro Eintritt.