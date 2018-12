Rostock

Eine gute Nachricht für die vielen Geringverdiener unter den insgesamt 74 700 hauptberuflich Selbstständigen in MV: Ab 2019 zahlen sie in der gesetzlichen Krankenversicherung geringere Beiträge. Denn die Beitragsgrundlage – das gesetzlich festgelegte fiktive Mindesteinkommen im Monat wurde ab 1. Januar 2019 auf 1038,33 Euro reduziert. Eine Verbesserung ist auch für gering verdienende Arbeitnehmer – im Nordosten gab es 2016 laut Statistik ungefähr 110 400 Erwerbstätige mit einem monatlichem Nettoeinkommen von unter 900 Euro – in Sicht. Ab 1. Juli kommenden Jahres 2019 müssen Midi-Jobber etwas weniger an Kassenbeiträgen zahlen. Was nun bedeutet dies konkret für die Betreffenden. Eine Vielzahl von Leserfragen bewältigten die Experten Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale MV, Mike Müller vom Verband der privaten Krankenversicherung und Markus Juhls von der AOK Nordost beim OZ-Telefonforum „ Krankenversicherung“ am vergangenen Mittwoch. Hier die wichtigsten Probleme und Antworten.

Ich habe gelesen, dass der Beitrag für gesetzlich versicherte Selbstständige 2019 sinken wird. Kann man sagen, um wie viel genau?

Sinken wird der Beitrag für gering verdienende Selbstständige. Es bleibt zwar dabei, dass ihnen vom Gesetzgeber ein Mindesteinkommen unterstellt wird. Doch das wird von derzeit 2283,75 Euro monatlich auf 1038,33 Euro reduziert. Damit sinkt der Mindestbeitrag – einschließlich Pflege und durchschnittlichem Zusatzbeitrag – von rund 415 auf etwa 193 Euro monatlich, wenn auch das Krankengeld ab der siebten Woche mitversichert ist. Grundlage für die Beitragsberechnung bei Selbstständigen ist der Steuerbescheid. Liegt der vor, wird geprüft, ob im entsprechenden Jahr zu viel oder zu wenig gezahlt wurde. Die Differenz bekommt man entweder zurück oder muss nachzahlen.

Ich verdiene im Schnitt nur rund 800 Euro als Selbstständiger. Wie wird bei mir der Beitrag berechnet?

Ab 2019 wird Ihnen trotzdem das genannte fiktive Mindesteinkommen für die Beitragsberechnung unterstellt. Mit den 193 Euro zahlen Sie zwar weniger als bisher, prozentual aber mehr als ein Angestellter. So ist die Gesetzeslage.

Ab Januar soll ja der Arbeitgeber den halben Zusatzbeitrag übernehmen. Muss ich da etwas beantragen oder veranlassen?

Nein, das wird bei der Gehaltsabrechnung automatisch berücksichtigt. Das gilt übrigens auch für Rentner. Bei denen über nimmt die Rentenversicherung dann den halben Zusatzbeitrag. Bei der Nettorente wird sich das allerdings nicht besonders auswirken, da zeitgleich der Beitrag zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte angehoben wird.

Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aufgeben müssen. Was wird dann aus meiner privaten Krankenversicherung?

Wie es mit Ihrer Krankenversicherung weitergeht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die der Gesetzgeber festgelegt hat. Solange Sie unter 55 Jahre alt sind, werden Sie dann gesetzlich pflichtversichert, wenn Sie eine Festanstellung mit einem Bruttoentgelt von mehr als 450 Euro annehmen. Sind Sie älter, bleibt auch bei einer Festanstellung Ihre private Krankenversicherung bestehen. Wenn Sie allerdings keine Festanstellung finden und keine Gesamteinkünfte von mehr als 445 Euro monatlich haben, können Sie in die beitragsfreie Familienversicherung bei Ihrem gesetzlich versicherten Ehepartner wechseln. Das ist auch möglich, wenn Sie, über 55 Jahre alt sind. Die Kasse prüft aber Ihre Gesamteinkünfte. Dazu zählen auch Zinsen, Mieteinnahmen oder Aktiengewinne.

Noch bin ich angestellt, werde mich aber demnächst selbstständig machen. Wie wird der Beitrag berechnet, wenn ich in der gesetzlichen Kasse bliebe?

Als Selbstständiger sind Sie dann vom Pflicht- zum freiwilligen Mitglied geworden und zahlen auf alle Ihre Einkünfte bis zur Bemessungsgrenze von derzeit 4425 Euro monatlich Beiträge. Ab Januar liegt die Grenze dann bei 4537,50 Euro. In diesem Jahr liegt der Höchstbeitrag bei etwa 803 Euro monatlich, im kommenden bei rund 842 Euro, der Mindestbeitrag bei 415 beziehungsweise 193 Euro. Hier sind der Krankengeldanspruch ab siebter Woche, Zusatz- und Pflegebeitrag berücksichtigt. Zu den Einkünften gehören neben dem Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit auch Pacht- und Mieteinnahmen sowie Zinsen. Zu Beginn der Selbstständigkeit wird Ihr Einkommen geschätzt und auf dieser Basis der Beitrag berechnet. Mit dem ersten Steuerbescheid wird dann geschaut, ob die Schätzung präzise genug war. Zu viel gezahlte Beiträge bekommen Sie zurück, zu wenig beglichene müssen Sie nachzahlen.

Ich bin über meinen Mann bei seiner Kasse familienversichert. Kann ich mir eine eigene Kasse suchen?

Nein. Das ist nicht möglich.

Bei der Durchsicht meiner Unterlagen ist mir aufgefallen, dass meine Kasse einen ziemlich hohen Zusatzbeitrag verlangt. Kann ich in eine andere Kasse wechseln?

Wenn Sie 18 Monate Mitglied Ihrer derzeitigen Kasse sind, können Sie das. Sie schicken Ihrer Kasse die Kündigung, müssen sich aber gleichzeitig eine neue Kasse suchen. Die Kündigungsbestätigung hat innerhalb von zwei Wochen zu erfolgen. Die Aufnahmebestätigung durch die neue Kasse muss innerhalb der Kündigungsfrist vorliegen, sonst werden Sie aus der Mitgliedschaft nicht entlassen. Diese Kündigungsfrist für alle Kassen beträgt zwei Monate zum Monatsende. Sollten Sie einen Wahltarif bei Ihrer jetzigen Kasse haben, können längere Kündigungsfristen gelten. Bevor Sie kündigen, sollten Sie eines durchdenken: Die Unterschiede bei den Zusatzbeiträgen sind nicht sehr groß, zumal sich ab Januar wieder der Arbeitgeber zur Hälfte daran beteiligt. Wichtiger sind im Fall der Fälle der Service, die Erreichbarkeit und eventuelle Zusatzleistungen der Kasse.

Ich bekam die Mitteilung, dass ich mit Rentenbeginn als freiwilliges Mitglied geführt werde. Kann ich nicht selbst entscheiden, ob ich das möchte? Was hat das für Konsequenzen?

Das entscheidet Ihre Kasse auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches V. Maßgeblich für den Status ist die Dauer der Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Kasse. Nur wer 90 Prozent der zweiten Hälfte des Erwerbslebens gesetzlich versichert war, wird im Rentenalter Pflichtmitglied der Krankenversicherung der Rentner. Diese zahlen auf die Altersrente und eine eventuelle Betriebsrente Kassenbeiträge. Wer wie Sie die 90 Prozent nicht erreicht, wird als freiwilliges Mitglied eingestuft und muss bis zur Bemessungsgrenze von derzeit 4425 Euro auch auf alle weiteren Einkünfte Beiträge zahlen. Dazu zählen Mieteinkünfte, Zinsen und private Renten. Eine Möglichkeit, den Status des Pflichtmitgliedes zu erreichen, gibt es vielleicht, wenn Sie Kinder haben. Denn pro Kind werden drei Jahre Mitgliedschaft angerechnet. Lassen Sie prüfen, ob das reicht, die zeitliche Lücke zu schließen.

Als privat versicherter Selbstständiger bekomme ich nur eine geringe Altersrente für die Zeit, als ich angestellt war. Allerdings habe ich privat vorgesorgt und auch einige Mieteinnahmen. Werden die für den Beitrag zur privaten Krankenversicherung berücksichtigt?

Nein. Ihre Einkünfte spielen für den Beitrag keine Rolle.

Wie hoch ist der Zuschuss der Rentenversicherung zur privaten Krankenversicherung? Fließt der automatisch?

Den Zuschuss müssen Sie unter Vorlage Ihrer Beitragsbescheinigung bei der Rentenversicherung beantragen. Wie bei gesetzlich Versicherten auch beteiligt sich die Rentenversicherung mit 7,3 Prozent der Bruttoaltersrente am Beitrag. Ab 1. Januar werden es dann 7,75 Prozent sein, da noch der Wert des halben durchschnittliche Zusatzbeitrags der gesetzlichen Kassen hinzukommt.

Ich bekomme neben einer Betriebsrente auch Dividenden auf Geldanlagen. Muss ich die als freiwillig Versicherter bei der Kasse angeben?

Ja. Denn als freiwillig Versicherter müssen Sie bis zu Bemessungsgrenze auf alle Einkünfte Beiträge zahlen. Das gilt auch für Betriebsrenten und Dividenden. Dafür zahlen Sie 14,6 Prozent Kassenbeitrag für die Betriebsrente, 14 Prozent für die Dividenden, den Zusatzbeitrag Ihrer Kasse und den Beitrag zur Pflegepflichtversicherung. Pflichtversicherte zahlen den genannten Beitrag für Betriebsrente ebenfalls, für Dividenden jedoch nicht.

Was kann ich tun, um den Beitrag meiner privaten Krankenversicherung zu reduzieren? Ich bin seit 1993 privat versichert.

Lassen Sie sich Angebote für den Wechsel in einen gleichartigen, aber jüngeren und dadurch günstigeren Tarif machen. Laut Versicherungsvertragsgesetz haben Sie das Recht auf einen solchen Tarifwechsel. Ihre Alterungsrückstellungen bleiben Ihnen dabei erhalten. Eine neue Gesundheitsprüfung findet auch nicht statt – es sei denn, der neue Tarif bietet höhere Leistungen. Dann gilt die Gesundheitsprüfung aber nur für die Mehrleistungen. Auf die können Sie aber auch verzichten. Lassen Sie sich auch ausrechnen, was Sie durch die Erhöhung des Selbstbehaltes oder durch Leistungsverzicht sparen können. Den Standardtarif für langjährig Versicherte sollten Sie nur in finanziellen Notlagen in Erwägung ziehen.

Mein Sohn hat gerade mit dem Studium begonnen und ist über mich familienversichert. Den Nachweis hat er der Universität vorgelegt. Gilt das für das gesamte Studium?

Das ist möglich, aber in erster Linie eine Altersfrage. Mit dem Ende des Kindergeldbezuges, also in der Regel mit dem 25. Lebensjahr, endet die Familienversicherung und er muss sich eine eigene Kasse suchen. Dort wird er in der sogenannten Krankenversicherung der Studenten versichert. Das ist keine eigene Kasse, sondern ein bestimmter Status innerhalb der Kasse. An Beitrag sind dann 66,33 Euro monatlich plus Zusatzbeitrag zu zahlen. Hinzu kommt der Beitrag zur Pflege: Ab Januar sind das 19,79 Euro und 21,42 Euro ohne Kind.

Ich bin Rentnerin und bekomme nur meine Altersrente. Ändert sich 2019 da etwas an den Abzügen?

Die Rentenversicherung übernimmt ab Januar den halben Zusatzbeitrag der Krankenkasse. Die Ersparnis relativiert sich, weil gleichzeitig der Beitrag zur Pflege um 0,5 Prozentpunkte erhöht wird.

Demnächst muss ich mich einer komplizierten Operation unterziehen. Ich bin gesetzlich krankenversichert. Kann ich mir ein Krankenhaus aussuchen?

Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt in der Regel die Kosten für die Behandlung in einem der zwei nächstgelegenen Krankenhäuser. Haben Sie ein anderes Krankenhaus ausgesucht, benötigen Sie vorher die schriftliche Zustimmung Ihrer Kasse.

Ich besitze aber eine Krankenhauszusatzversicherung. Was habe ich davon?

Nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung übernimmt diese die Kosten für die Unterbringung in Einzel- oder Zweibettzimmern sowie die privatärztliche Behandlung. Verzichten Sie auf diese, können Sie je nach Vertrag ein Tagegeld bekommen.

Ich bekomme für meinen Halbtagsjob einen Bruttolohn von 600 Euro. Was geht da an Sozialbeiträgen ab?

Für Einkommen zwischen 450,01 Euro und 850 Euro monatlich gilt eine sogenannte Gleitzone. Nach einem komplizierten Verfahren werden die Beiträge berechnet. In Ihrem Fall gehen monatlich rund 92 Euro für Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ab. Ihr Arbeitgeber zahlt in diesem Jahr dafür weitere knapp 120 Euro. Im ab Juli 2019 wird dieses Berechnungsverfahren auf Einkommen bis 1300 Euro angewendet.

Reduziert sich ab 1. Juli 2019 mein Krankenkassenbeitrag?

Bleibt es bei einem Bruttolohn von 600 Euro, ändert sich daran nichts. Zukünftig werden aber auch alle Beschäftigte mit einem Einkommen von mehr als 850 bis 1300 Euro erfasst.

Volker Penne