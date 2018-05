Wirtschaft Sanierung von Standorten - Gespräche über Opel-Zukunft fortgesetzt Bei Opel haben Unternehmen und Betriebsrat ihre Gespräche über die Sanierung der deutschen Standorte fortgesetzt. Das bestätigen beide Seiten in Rüsselsheim.

Zwei Männer in Sicherheitswesten gehen am Stammwerk von Opel in Rüsselsheim vorbei. Quelle: Andreas Arnold