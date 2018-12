Rostock/München

Ersetzt das Handy bald das Portemonnaie? Vier Jahre nach dem Start des iPhone-Bezahldiensts Apple Pay in den USA ist der Service seit Dienstag auch in Deutschland verfügbar. Mit Apple Pay können Kunden im Laden mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät an der Kasse kurz dicht ans Terminal, es macht „Pling“ und schon ist bezahlt. Bei Beträgen unter 25 Euro ist keine Identifikation notwendig. Für höhere Beträge wird ein Pin-Code oder eine andere Art der Identifikation wie der Fingerabdruck verlangt.

Zuvor hatte Google bereits im Juni sein Bezahlsystem Google Pay eingeführt, das auf allen Android-Geräten genutzt werden kann und ähnlich funktioniert. Zur Premiere von Apple Pay in Deutschland sind jedoch nur wenige Banken mit am Start. Die bekanntesten dürften die Deutsche Bank, HypoVereinsbank und Hanseatic Bank sein. Bislang funktioniert die Bezahlweise allerdings ausschließlich mit Kredit- und Debitkarten, die mit dem NFC-Funkchip ausgestattet sind – erkennbar am Funksymbol auf der Karte.

Um Apple oder Google Pay einzusetzen, muss jedoch auch die Kassentechnik kontaktloses Bezahlen unterstützen – rund 820 000 Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet. Vor allem große Ketten bieten Apple Pay ab sofort an: darunter Aldi, Lidl, Netto, Saturn, Media Markt, Aral, Kaufhof, Shell, Mc Donald’s und die Drogerie dm. Das Zahlen per Handy soll den Zahlvorgang an den Kassen und auch online noch einfacher, schneller und sicherer machen.

Apple Pay im Selbstversuch:

„Äpple? Hamm’ wir nicht!“

Während in den skandinavischen Ländern oder den USA bereits seit Jahren selbst Kleinstbeträge mit Kreditkarte bezahlt werden können, gilt Deutschland immer noch als ein klassisches Bargeldland. Immerhin: Nach einer Studie der Deutschen Bundesbank sank die Bargeld-Quote 2017 bei Geldtransaktionen erstmals unter die 50-Prozent-Schwelle: „Nur noch“ 47,6 Prozent der Zahlungen wurden bar beglichen.

„Kontaktloses Bezahlen wird bisher vor allem von jüngeren Kunden genutzt und im Laufe der Zeit wird die Zahl steigen“, schätzt Martin Dahms, Hausleiter des Kaufland in Rostock/Schmarl, ein. Auch dort ist Apple Pay seit gestern möglich. Wie auch bei Vapiano in Rostock, den Filialen von „Junge Der Bäckerei“ und Galeria Kaufhof.

Wirklich stark nachgefragt sei das kontaktlose Zahlen bisher lediglich beim Bonusprogramm Payback Pay, hat Johannes Hülsmann, Rostocker Filialleiter des Galeria Kaufhofs, festgestellt. Dabei funktioniert die Technik ähnlich wie bei Apple Pay über das Smartphone. Die App wird mit dem Girokonto des Kunden verbunden, ein QR-Code gescannt und so bezahlt. Die Kunden von Kaufhof und vielen anderen Payback-Geschäften bekommen jedoch auf ihren Einkauf die dreifache Bonuspunktzahl statt der normalen Sammelpunkte – das mache das Zahlen per Handy gleichzeitig lukrativ.

Wichtige Banken in MV wie die Sparkasse Vorpommern und die Ostseesparkasse setzen bereits seit dem Sommer bzw. Herbst auf eigene Bezahl-Apps. Die Sparkassen bieten kontaktloses Bezahlen allerdings nur auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android, weil sie bisher nicht auf die Iphones zugreifen können. „Seit August haben sich bei uns rund 1000 Kunden dafür registriert“, teilt Kati Ambrosat, Sprecherin der Sparkasse Vorpommern, auf Anfrage mit. Mit dem Ergebnis sei man zufrieden, schließlich brauche es immer eine gewisse Zeit, bis sich neue Techniken durchsetzen.

Eine bei Kunden weit verbreitete Sorge ist, dass jemand versehentlich bezahlt, weil er mit seinem Smartphone an einer Kasse vorbeikommt. Allerdings funktioniert das kontaktlose Bezahlen nur, wenn man das Gerät mit weniger als fünf Zentimetern Abstand an das Lesegerät hält. Gefährlicher dürfte es sein, wenn das Smartphone gehackt oder gestohlen wird. Apple Pay sei sicherer als die Zahlung mit einer physischen Kredit-, Debit- oder Prepaidkarte, behauptet Apple. Für jede Transaktion über das iPhone (über 25 Euro) müssen sich Kunden mit Face ID, Touch ID oder Ihrem Code authentifizieren. Auch Sparkassen-Kunden können für das kontaktlose Zahlen auf ihrem Handy drei Sicherheitsstufen festlegen, für den Fall, dass das Telefon verloren geht.

Kommentar: Theoretisch praktisch – irgendwann mal

Virginie Wolfram und Andrej Sokolow