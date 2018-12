Wirtschaft Im Norden - Gutes Weihnachtsgeschäft erwartet Bald ist Weihnachten - und im Norden erwarten Einzelhändler ein gutes Geschäft. In Hamburg und Schleswig-Holstein sollen die Gewinnen steigen, in Mecklenburg-Vorpommern sollen sie gleich bleiben.

In Lübeck gehen Passanten an einem weihnachtlich geschmückten Schaufenster in der Haupteinkaufsstraße vorbei. Quelle: Rainer Jensen/dpa