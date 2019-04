Rostock

Finanzkräftige Investoren kaufen zunehmend große landwirtschaftliche Flächen in Mecklenburg-Vorpommern auf. „Diese Investoren haben jedoch oft kein landwirtschaftliches Interesse, sondern wollen nur ihr Geld investieren“, kritisiert der Vorstand der Volks- und Raiffeisenbanken (VR) in Mecklenburg-Vorpommern, Dieter Heidenreich. Darunter seien beispielsweise Industrielle aus Nordrhein-Westfalen, etwa Maschinenbauer oder Containerhersteller. Oder ein Reeder, der mehrere Schiffe verkauft habe und nun Anlagemöglichkeiten für eine dreistelligen Millionenbetrag suche.

Den Preisen scheinen dabei nach oben kaum Grenzen gesetzt zu sein. Eine Folge: Die Preise für landwirtschaftliche Flächen im Nordosten steigen immer weiter. Teilweise würden – je nach Qualität der Böden – mittlerweile mehr als 40.000 Euro für einen Hektar auf den Tisch gelegt.

Unter den Investoren seien zwar keine „Rendite-Jäger“, aber meist fehle ihnen der nötige landwirtschaftliche Sachverstand. Mit der Folge, dass die Böden leiden. Viel wichtiger seien hingegen Eigentümer, die verantwortungsvoll mit den Flächen umgehen. „Es sollten Landwirte dahinterstehen, die ein Interesse daran haben, das Land über Generationen zu bearbeiten“, betont Heidenreich.

Der Hauptgrund für diese Investitionen sei, dass das Geld derzeit so billig sei. Die Europäische Zentralbank drücke hohe Summen in den Markt. „Und das Geld muss irgendwo bleiben“, so Heidenreich. Es werde investiert, ohne dass nach einem Sinn gefragt werde. Heidenreich: „Das kann für eine Volkswirtschaft nicht gesund sein.“

Axel Meyer