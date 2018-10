Wirtschaft Ausbau der Infrastruktur - Ionity-Chef: Bei Ladesäulen für E-Autos auf gutem Weg Ohne Ladestruktur kein Durchbruch des Elektromotors: Beim Ausbau der notwendigen Infrastruktur mischen seit einem Jahr auch die großen Autohersteller mit. Der Chef ihres Gemeinschaftsunternehmens Ionity zieht nach zwölf Monaten ein positives Fazit.

Ultraschnellladestation für E-Autos an der Raststätte Brohltal Ost an der Autobahn A61 in Rheinland-Pfalz. Quelle: Thomas Frey