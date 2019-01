Rostock

Der Start ins Jahr 2019 war stürmisch, doch nichts im Vergleich dazu, was die Menschen beim Jahreswechsel vor 40 Jahren erlebten: 1978/79 legt ein katastrophaler Schneesturm erst den Norden und dann den ganzen Osten Deutschlands lahm. Die Temperaturen rauschen in den Keller, dafür türmt sich der Schnee meterhoch auf und begräbt das Land unter sich. Besonders hart erwischt es die Ostseeküste. Etliche Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten, das Essen wird knapp. Zahlreiche OZ-Leser erinnern sich an jene Tage.

Die damalige Silvesternacht ist Rainer Neumann aus Kühlungsborn genau im Gedächtnis. „Wir hatten eine kleine Wohnung. Das Wasser war eingefroren. Schnee gab es ja genug zum Auftauen. Meine Frau lag im Krankenhaus in Kühlungsborn. Am Abend bekam ich einen Anruf von meinen Schwiegereltern aus Kröpelin. Die dringend benötigten Medikamente für meine behinderte Tochter, welche sich zu dieser Zeit bei ihnen aufhielt, sind nicht mehr ausreichend vorhanden. Was tun? Mit Fahrzeug war kein Fortkommen mehr. So machte ich mich am späten Abend mit Langlaufski auf den 15 Kilometer langen Weg von Kühlungsborn- West nach Kröpelin. Es kam mir eine Ewigkeit vor durch meterhohe Schneeverwehungen in der Kühlung und im Raum Jennewitz zu stapfen. Auf dem Rückweg hatte ich dann doch noch ein kleines Erfolgserlebnis. Ich konnte mir das Silvesterfeuerwerk von Kühlungsborn ganz allein vom Waldrand der Kühlung aus anschauen. Das hat mich für alle Anstrengungen einwenig entschädigt.“

Heidi Bitter arbeitete zu jener Zeit im Rostocker Überseehafen und hatte Spätschicht. „Weil die Schiffe ihre Luken natürlich geschlossen hatten, saßen wir nur rum. Damals fuhren uns noch Schichtbusse nach Hause. Für die Fahrt nach Gehlsdorf brauchte man zehn Minuten, den Abend vier Stunden. Die nächsten Tage brauchte ich nicht zum Dienst, wir haben mit der Freiwilligen Feuerwehr nur Schnee geschippt und wurden von den Anwohnern aus dem Fenster heraus mit Tee und Stullen versorgt.“

Wolfgang Groß schreibt: „Heute vor 40 Jahren sind wir auf dem Weg nach Dänemark mit dem Campingbus in Warnemünde gestrandet, da der Fährverkehr eingestellt war. Da auch die Rückkehr nach Westberlin nicht mehr möglich war, hat uns die Deutsche Reichsbahn am nächsten Tag im Hotel Neptun untergebracht, wo wir die nächsten fünf Tage einschließlich Silvesterfeier bei Vollpension verbrachten. Bei der Feier sagte Heinz Quermann mit Blick auf unsere Teller: Essen Sie sich mal ordentlich satt, Sie sind bestimmt aus dem Westen. Seitdem denke ich jedes Jahr an diesen Jahreswechsel zurück.“

Der Entbindungstermin rückte näher

Marianne Staeck ließ sich auch vom Schneechaos nicht davon abhalten, zu ihrem Sohn, damals 13 Jahre alt, zu kommen. Der Junge lag damals in Greifswald im Krankenhaus und sollte am 29. Dezember entlassen werden. „Wir machten uns mit unserem Trabi auf den Weg, ihn abzuholen, kamen aber nur ein Stück aus Stralsund heraus. Unser Bemühen war vergebens, wir mussten zurück, was wir einem Schneepflug verdankten, der uns den Rückzug ermöglichte. Wir nahmen dann die Bahn, kamen nach ungefähr fünf Stunden in Greifswald an. Professor Tischer empfing uns im Krankenhaus und erzählte uns, dass er unserem Sohn sagte, dass seine Eltern nicht kommen können und er da bleiben müsse. Darauf unser Sohn: ,Meine Eltern kommen, auch wenn es mit dem Hubschrauber ist.’ Wir waren dann mit der Bahn kurz vor Mitternacht glücklich zu Hause.“

Ins Krankenhaus wollte in jenen Tagen auch die Mutter von Mareen Beug. „Meine Mutter war damals schwanger mit mir und hatte Anfang Januar Entbindungstermin. Als sich die Lage zuspitzte und im Dorf eine Frau mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Krankenhaus musste, wurde entschieden, dass meine Mutter am 31.12.1978 mit ins Krankenhaus muss. Sie wurden querfeldein mit einem BAT Kettenfahrzeug bis zur 105 gebracht und von dort mit dem Krankenwagen in das Stralsunder Krankenhaus. Am Abend des 31.12.1978 erblickte ich noch das Licht der Welt und feiere nun meinen 40. Geburtstag. Jedes Jahr an meinem Geburtstag wird darüber aufs Neue gesprochen. Gerne berichten meine Eltern ausgiebig darüber.“

