Wirtschaft Preisvergleich - Kfz-Versicherungen werden erstmals seit Jahren billiger Autofahrer können sich freuen: Zum ersten Mal seit acht Jahren sind Neuverträge in der Kfz-Haftpflicht billiger geworden. Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie hart die Versicherer um Marktanteile kämpfen. Denn den niedrigeren Preisen stehen unaufhaltsam steigende Kosten gegenüber.

Autos fahren am frühen Morgen über die Autobahn 40. Millionen Autofahrer profitieren in diesem Jahr vom heftigen Preiskampf in der Versicherungsbranche. Quelle: Marcel Kusch/dpa