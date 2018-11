Rostock

Die Band Rammstein ist am Donnerstag in die Geschichte eingegangen – zumindest in eine Unternehmensgeschichte. Der Tickethändler Eventim verkündete in einer Pressemitteilung, dass nie zuvor mehr Tickets in so kurzer Zeit über seine Plattform verkauft wurden, wie an diesem Tag: mehr als 800 000 zu Preisen zwischen 70 und 120 Euro. Das Umsatzvolumen liegt damit bei etwa 76 Millionen Euro. Das Konzert im Rostocker Ostseestadion am 16. Juni 2019 war nach weniger als einer Stunde ausverkauft. Die Nachfrage überstieg die verfügbaren Kartenkontingente um ein Vielfaches. Die Band, der Veranstalter und alle mitverdienenden Gewerke dürften zufrieden sein.

Glücklicher als die Fans jedenfalls, die kein Ticket abbekamen. Während sie noch den „Vielbesteller-Check“ des Online-Shops durchliefen – eine Prüfung, ob der gleiche Käufer mehrmals Tickets bestellte – wurden auf der Plattform Viagogo, mit Sitz in der Schweiz, schon große Kontingente zum Wiederverkauf angeboten. Ein Vorgang, der Fragen aufwirft, denn die Band hatte verfügt, dass schon bei der Bestellung jeder Karte der Name des Konzertbesuchers zugeordnet werden musste.

„Rammstein möchte die Schweinereien des Ticket-Zweitmarktes nicht unterstützen.“, begründet Rodney Aust diese Vorgehensweise. Der Veranstalter der Rostocker und Dresdner Konzerte spricht Klartext: „Die Band möchte nicht, dass die Tickets zu überhöhten Preisen angeboten werden. Davon hat niemand etwas, nur die Verbrecher, die sich damit die Taschen vollmachen.“ Auf die zahlreichen Angebote bei Viagogo angesprochen, zeigt sich Aust gelassen: „Keine Sorge, wer dort eine Karte kauft, wird keinen Einlass erhalten. Jede Karte wird kontrolliert.“

Doch wie kommt Viagogo an die vielen Rammstein-Tickets, die auf der Internetseite bis zu 1000 Euro kosten? „Das kann man nicht verhindern“, sagt Eventim-Sprecher Christian Steinhof. „Selbst wenn wir technische Hürden beim Kauf einbauen, finden Menschen immer Wege, die zu umgehen.“ Er räumt ein: „Unser Interesse ist es zunächst, möglichst viele Tickets zu verkaufen. Wenn die Tickets auf dem Zweitmarkt landen, ist das nicht unser Handlungsbereich.“ Er fügt hinzu: „Es werden bei Viagogo auch Fake-Tickets angeboten, außerdem finden Leerverkäufe statt, für Tickets, die sie gar nicht haben.“

„Nein zum Ticket-Zweitmarkt“ heißt deshalb eine Kampagne des Bundesverbandes der Veranstaltungswirtschaft. „Wir haben gerade eine Schadenersatzklage in Vorbereitung und zuvor schon mehrere Titel gegen sie erwirkt. Eine Vollstreckung ist allerdings schwierig, weil sie ihren Sitz in der Schweiz haben.“ Er findet deutliche Worte: „Das Unternehmen verbreitet falsche Informationen auf seiner Internetseite, behauptet, dass Veranstaltungen ausverkauft sind und macht nicht deutlich, dass die Tickets über dem Originalpreis angeboten werden.“

Matthias Wins, Jurist der Verbraucherzentrale in Rostock, kennt zahlreiche Fälle bei denen Menschen am Ende nicht das Konzert ansehen konnten, für das sie über diese Plattform Karten erworben hatten. Das Problem ist, dass die Menschen davon ausgehen, dass sie dort legal Tickets erwerben. Das Internetseite wirkt seriös. Die Verbraucherzentrale Bayern hat deshalb ebenfalls gegen die Schweizer Ticketbörse wegen Irreführung geklagt. „Doch das Verfahren gegen ein ausländisches Unternehmen außerhalb der EU ist schwierig“, so Wins. Selbst im Falle eines Prozessgewinns sei die Durchsetzung eines Urteils ungewiss.

Der sicherste Weg, da sind sich alle Experten einig, bleibt der Erwerb eines personalisierten Tickets mit dem eigenen Namen.

Erfahrungen auf dem Ticket-Zweitmarkt Die OZ hat Käufer zu ihren Erfahrungen mit Zweitverkäufen befragt. Sie wollten nicht mit vollständigen Namen genannt werden. Julia O. (38) kaufte bei Viagogo mehrere Karten zum Einzelpreis von knapp 190 Euro für ein ausverkauftes Konzert. Sie konnte die Veranstaltung jedoch nicht besuchen und verkaufte die Karten kurz darauf zum selben Preis – ebenfalls über Viagogo. „Das Geld sollte ich 14 Tage nach dem Konzert bekommen“, berichtet sie. Aus zwei Wochen wurden allerdings fast sieben. „Und dann erhielt ich nicht den vollständigen Preis, sondern nur den ursprünglichen Wert der Karte von 90 Euro.“ Viagogos Erklärung lautete, der Käufer sei mit den personalisierten Karten nicht zur Veranstaltung zugelassen worden. Sabine M. (54) weiß, dass der Prozess der Umschreibung gar nicht so leicht ist. Sie erwarb von einem Bekannten eine von vier Karten. Die anderen drei gingen in fremde Hände. Der ursprüngliche Besitzer schickte alle Karten geschlossen zu Eventim, um sie umschreiben zu lassen. Alle Versandkosten mussten dabei selbst getragen werden. Nach circa zwei Wochen kamen die Karten zurück. Das Problem: alle vier waren auf denselben neuen Namen personalisiert. „Eventim weigert sich, das zu trennen. Sie schreiben entweder alle um, oder gar keine. Ich vermute, der Aufwand ist ihnen einfach zu groß.“, erzählt Sabine. „Mein Glück war nur, dass auf meiner Karte ein weiblicher Name stand. Trotzdem wusste ich bis zuletzt nicht, ob ich damit reinkomme.“ Doch es lief alles gut: Am Eingang scannte man ihre Karte und ließ sie ohne weitere Kontrolle passieren. Dennoch weiß Sabine für die Zukunft: „Das würde ich nicht noch einmal machen.“ Lilly P. (20) kaufte bei Viagogo vor zwei Jahren eine Karte, die einst 85 Euro kostete, für knapp 300 Euro. „Zuerst habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, dass die Karte nicht auf meinen Namen personalisiert ist“, berichtet sie. „Erst als es dann Richtung Kontrolle ging, da hatte ich schon Angst, nicht durchgelassen zu werden. Immerhin hat man ja viel Geld bezahlt.“ Doch auch hier gab es keine Probleme. „Die Leute am Einlass haben sich die Karte gar nicht genau angesehen. Trotzdem würde ich in Zukunft immer versuchen, die Karten direkt bei Eventim zu kaufen.“

