Wirtschaft Umstrittene Ostseepipeline - Kreml: Russland könnte Nord Stream 2 allein bezahlen Russland kann die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 im Falle von US-Sanktionen gegen europäische Partner nach eigenen Angaben auch allein finanzieren.

Ein Arbeiter überprüft in einem Rangierbahnhof Rohre für die geplante Pipeline. Quelle: Nord Stream Ag/russian Look Via Zuma Wire