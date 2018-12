Rostock

Stabwechsel an der Spitze der Landgesellschaft: Daniela Degen-Lesske (47) löst am Montag, Thomas Pitschmann (65) in der Geschäftsführung des gemeinnützigen Siedlungsunternehmens ab. Der promovierte Diplom-Agraringenieur, der in den Ruhestand geht, war seit deren Gründung 1991 Geschäftsführer der mehrheitlich in Landesbesitz befindlichen GmbH und seit 1999 auch Geschäftsführer des landeseigenen Gutes Dummerstorf bei Rostock. Zuvor war der gebürtige Thüringer, der in Rostock Tierproduktion studierte, der erste ostdeutsche Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Landgesellschaft in deren Außenstelle Schwerin.

Daniela Degen-Lesske, 1971 in Grevesmühlen geboren, hat in Rostock Rechtswissenschaften studiert und arbeitet bereits seit 1996 bei der Landgesellschaft. Seit 2007 ist die Mutter von zwei Kindern Prokuristin des Unternehmens. Volker Bruns (61), seit 2006 ebenfalls Geschäftsführer der Landgesellschaft, führt seine Aufgaben in dieser Funktion weiter.

Die Landgesellschaft hat rund 160 Mitarbeiter an den Standorten Leezen bei Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg. Sie ist für Verwaltung und Verpachtung der landeseigenen Agrar- und Forstflächen sowie andereer Liegenschaften des Landes zuständig. Als Dienstleister im ländlichen Raum übernimmt sie beispielsweise Ingenieur- und Baubetreuungsaufträge für die Landwirtschaft und die Öffentliche Hand. Das Unternehmen gibt berät bei Investitionskonzepten, Finanzierungsplänen und der Beantragung von EU-Fördermitteln.

Thomas Pitschmann bleibt der Landwirtschaft auch im Ruhestand verbunden. Auf seinem Hof bei Rostock hält die Familie Hühner, Hunde und Pferde. „Demnächst vielleicht auch Gänse und zwei Schweine“, meint Pitschmann. Außerdem freut er sich der PS-vernarrte Mann auf künftige Touren: mit seiner Kutsche, aber auch mit deutlich größeren Gefährten.

Elke Ehlers