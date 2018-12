Lissabon/Rostock

„Leinen los“ für die Aidanova: Das neue Schiff der Rostocker Reederei Aida ist auf dem Weg in die Kanaren – am 19. Dezember werden auf Teneriffa die ersten Gäste zur Jungfernfahrt erwartet.

Noch ist nicht alles fertig – auf der Überführungsfahrt in die Kanaren müssen noch die letzten Vorbereitungen und Arbeiten erledigt werden. Die OZ-Reporterinnen Katharina Ahlers und Rabea Osol gehen in Lissabon an Bord, nehmen den neuen Ozeanriesen unter die Lupe und begleiten die Crew auf der Zielgeraden. Eindrücke und Informationen gibt es hier ab Samstag, 12 Uhr im Live-Blog.

Aidanova wir kommen! Am Sonnabend (15.12.) geht's mit dem Flieger von Hamburg nach Lissabon. Ab Sonntag berichten wir für euch live von der Überführung des neuen Kreuzliners nach Teneriffa.

Katharina Ahlers und Rabea Osol