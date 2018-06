MV als Türöffner in Russland

Schwerin/Moskau. Mecklenburg- Vorpommern will in den schwierigen deutsch-russischen Beziehungen ein Türöffner für Unternehmer sein. Zum Abschluss einer mehrtägigen Reise nach Moskau sagte der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Reinhard Meyer (SPD), am Freitag, er habe „gute Gespräche“ geführt, unter anderem im Energieministerium und im Ministerium für Industrie und Handel. So bringe er die Zusage mit, dass der Industrieminister Denis Manturow mit einer Unternehmerdelegation zum Russlandtag am 17. Oktober nach Rostock kommen werde. Dieser Tag habe Ausstrahlung über Mecklenburg-Vorpommern hinaus, sagte Meyer. Wer von der Bundesregierung teilnehmen werde, stehe aber noch nicht fest. Meyer sprach sich angesichts der von den USA verhängten Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte gegen die EU dafür aus, einen „Sanktionswettlauf“ mit Sanktionen und Gegensanktionen zu vermeiden. Europa solle alles tun, um einen Handelskrieg zu vermeiden.

Warb in Russland für Firmen in MV: Staatssekretär Reinhard Meyer (SPD) FOTO: MARKUS SCHOLZ/DPA

Für MV ist Russland Meyer zufolge trotz der Sanktionen der drittgrößte Außenhandelspartner. Gemeinsame Interessen gebe es vor allem in der Gesundheitswirtschaft, der maritimen und der Ernährungswirtschaft sowie in der Energieversorgung. Dabei spielten Technologien zur Speicherung von Windenergien eine große Rolle. Viele persönliche Kontakte stammten noch aus der Zeit der DDR. „Viele Akteure kennen die Mentalität, sprechen die Sprache und können damit das wichtigste Element in Geschäftsbeziehungen schaffen – Vertrauen.“

In Bezug auf die Erdgaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee hätten beide Seiten deutlich gemacht, dass sie die Leitung für ein sehr wichtiges Projekt hielten. Zu Fragen der Durchleitung von russischem Erdgas durch die Ukraine müsse es gemeinsame Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und der EU-Kommission geben. In Moskau eröffnete Meyer zudem eine Ausstellung der Kunsthalle Rostock.

OZ