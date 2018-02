Mutter-Tochter-Duo aus Rostock möbelt Deutschlands Kitas auf

Rostock. Im Souterrain eines Mehrgeschossers in Rostock-Lichtenhagen versteckt sich ein Kinderparadies: Baukästen, Puzzles und Spiele stapeln sich bis unter die Decke. In unzähligen Kisten warten Püppchen, Flummies, Jojos und Kaleidoskope darauf, endlich in Kinderhände zu kommen. Am Ende des Regallabyrinths liegt ein Büro mit einem kleinen Schreibtisch. An dem entwerfen Monika Becker (66) und Janine Frahm (39) quasi die Kinderzimmer der Republik: Das Mutter-Tochter-Duo stattet Deutschland Kitas aus.

Vom Klettergerüst bis hin zum kleinsten Löffelchen, von der Hortküche bis zur Snoozlezimmer-Couch – alles, was Erzieher und deren Schützlinge brauchen, liefern die Frauen. Kindergärten in Berlin, Hamburg, Erfurt und München haben sie bereits vom Boden bis unters Dach aufgemöbelt. Hinzu kommen etliche Objekte an der Ostsee. Neubauten gestalten die Beiden von Grund auf, bestehende Einrichtungen bekommen bei den Handelsvertreterinnen all das, was gerade fehlt: mal eine Flotte Aufsitzbagger, mal ein neuer Satz Fußbälle. Das klingt nach Spaß, ist aber harte Arbeit. „Wir kennen keinen Feierabend“, sagt Monika Becker und lacht. Kein Problem für das eingespielte Damen-Doppel. „Wir machen unseren Job aus Liebe.“

Jede neue Kita bekommt ein maßgeschneidertes Konzept. Eine 08/15-Schablone, die für alle Häuser taugen würde, haben und wollen Monika Becker und Janine Frahm nicht. Steht der Rohbau, sammeln die Frauen Ideen, mit welchem Inventar er wohl am besten zum Leben erweckt werden könnte. Welches Regal passt in den Gruppenraum? Welche Farbe soll die Einbauküche haben, welchen Stoff das Sofa? Die Rostockerinnen sind detailverliebt. Und kreativ.

Die meisten Holzmöbel entwerfen sie selbst und lassen sie von der Marlower Möbel GmbH bauen. „Wir verwenden nur selten Katalogware. Jede Kita soll anders sein und unsere Handschrift tragen“, sagt Monika Becker. Wie sieht die aus? „Wir lieben klare Linien, einladende Farben. Die Räume sollen nicht überladen wirken, sondern einen Schwerpunkt haben, den man auf den ersten Blick erkennt“, erklärt Janine Frahm.

Klar, ans Budget und die Wünsche des jeweiligen Auftraggebers müssen sich die Frauen schon halten. „Aber wir sind selbstbewusst und sagen, was gar nicht geht. Rosa Plüschecken zum Beispiel sind für uns ein No-Go. Daran hat der Kunde nicht lange Freude“, sagt Frahm. Die Kitaträger vertrauen ihrem Urteil und ihrem Erfahrungsschatz. Den hat die Mutter zweier Töchter auch in Fernost gemehrt. Bei einem der ganz Großen im Spielzeugbusiness: Mit Peter Handstein, Gründer und Chef von Hape Toys, baute Janine Frahm zwei Jahre lang dessen Produktionswerk in China auf. „Die Zeit war spannend und lehrreich.“ Ende der 1990er Jahre kehrt Frahm zurück in die Heimat, arbeitet zunächst bei einem Spielwarenhersteller in Gütersloh und steigt 2003 schließlich ins Unternehmen ihrer Mutter mit ein. Die ist inzwischen seit 25 Jahren im Geschäft.

Mit ihrem kleinen Familienunternehmen hat sich Monika Becker einen Traum erfüllt, der 1993 mit einer schicksalhaften Begegnung begann: Becker ist Bezirksleiterin bei Schlecker und verantwortlich für mehr als ein Dutzend Drogerien, als sie auf jene Frau trifft, die ihr Leben verändern soll. Eine Handelsvertreterin steht bei Becker an der Kasse, hört, wie sie einen Kunden berät und ist begeistert.

Ob Monika Becker sich vorstellen könne, Spielzeugverkäuferin zu werden? Und ob. Die Rostockerin ist mutig, kündigt den gut bezahlten Job und preist fortan auf Provision bei Kitas Ware ihrer Vertragspartner an.

Heute bekommen Monika Beckers Kunden bei ihr und Tochter Janine das Komplettpaket. Damit Kitakinder und Erzieher daran gleichermaßen Spaß haben, spüren die Frauen auf Messen die neusten Trends in Sachen Einrichtung und Spielzeug auf. „Wenn wir mit einem Kindergarten fertig sind, sollen alle sagen: Hier ist es schön“, erklärt Becker. Das ist kein Kinderspiel, aber ein Job, der Freude bringt.

Den Lütten in der Kita und dem Mutter-Tochter-Team.

Agenten vermitteln milliardenschwere Geschäfte 40000 Unternehmen sind der Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) zufolge bundesweit als Handelsvertretungen tätig. Etwa jedes fünfte davon wird von Einzelkämpern geführt, der Rest beschäftigt je bis zu sechs Mitarbeiter. Nach CDH-Angaben vermitteln die Firmen jährlich Waren im Wert von bis zu 200 Milliarden Euro einschließlich eines Eigenumsatzes von etwa einer Milliarde Euro pro Jahr.

