Hannover

Ein Badeanzug, mit dem man nicht in den Swimmingpool springen kann? Wer braucht das schon? Dachte sich wohl auch die Luxus-Modemarke Gucci, die jetzt einen Badeanzug auf den Markt gebracht hat, mit dem man genau eines besser nicht machen sollte: Schwimmen im Pool.

„Aufgrund der Beschaffenheit dieses speziellen Stoffes, sollte dieser Badeanzug nicht in den Kontakt mit Chlor kommen“, heißt es in der Beschreibung für das Modell „Sparkling swimsuit with Gucci logo“ auf der Internetseite des Herstellers.

Doch damit nicht genug. Das englische Online-Versandhaus Net-A-Porter geht sogar so weit, im Produkthinweis zu schreiben: „ Um das Beste aus diesem Artikel herauszuholen, empfehlen wir, dass Sie ihn nicht zum Schwimmen tragen“. Auch Lotion, Sonnenmilch und Öl könnten die Farbe verändern. Dies sei kein Herstellungsfehler.

Durchaus überraschend ist: Der Badeanzug ist nahezu nicht mehr verfügbar. Fast überall ist das Modell ausverkauft. Bei einem Preis von 380 Dollar (etwa 320 Euro) nicht gerade selbstverständlich.

Von RND