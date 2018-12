Rostock/Hamburg

Der Windanlagenbauer Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg hat einen Großauftrag aus Schweden erhalten. Neben Lieferung und Errichtung sei der Konzern außerdem für die Infrastrukturarbeiten verantwortlich, teilte Nordex am Montag in Hamburg mit.

114 Turbinen bestellt

Das schwedische Projekt umfasse eine Bestellung von 114 Turbinen mit insgesamt 475 Megawatt. Auftraggeber sind den Angaben zufolge Eon sowie die zur gleichnamigen Schweizer Bank gehörende Credit Suisse Energy Infrakture Partners.

Nordex sei zudem für zwei Jahre für den Service verantwortlich, bevor dieser später von Eon übernommen werde. Der Turbinenbau soll im März 2020 beginnen.

RND/dpa