Wer nicht möchte, dass sein Erspartes durch die Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Inflation jedes Jahr weniger wert wird, muss sich etwas einfallen lassen.

Aber wie sollte man sein Geld derzeit anlegen? Antworten auf diese Frage gibt es heute Abend beim gemeinsamen Geldanlage-Forum der Ostseesparkasse (Ospa) und der OSTSEE-ZEITUNG. Mit dabei sind Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt und der Börsenexperte Frank Meyer, der für den Nachrichtensender n-tv in den Sendungen „Märkte am Morgen“ und „Telebörse“ vom Frankfurter Parkett berichtet. Das Forum beginnt um 18 Uhr im Saal des OZ-Medienhauses (Richard-Wagner-Straße 1a). Der Eintritt ist frei. Besucher haben die Möglichkeit Fragen an die Experten zu stellen.

Das Leserforum wird zudem live bei Facebook übertragen. Auch hier können ab 18:30 Uhr Fragen gestellt werden. Die Experten werden alle Fragen während des Forums beantworten.

