Frankfurt/Main

Die meisten Augencremes enthalten keine problematischen Inhaltsstoffe. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“. Für 21 Produkte wies das Labor in diesem Punkt ein sehr gutes Ergebnis nach, jeweils ein Mal wurden noch die Noten „gut“ und „befriedigend“ vergeben. In drei Fällen aber, darunter in Produkten von Markenherstellern, fanden sich umstrittene oder bedenkliche Stoffe wie zum Beispiel PEG, Paraffine und Formaldehyd. Hier wurden die Teilnoten „ausreichend“ oder „ungenügend“ vergeben.

Allerdings sind die Endnoten der Zeitschrift (Ausgabe 8/2018) insgesamt wesentlich schlechter: Neun Produkte erhielten die Gesamtnote „befriedigend“, jeweils eines „ausreichend“ und „mangelhaft“ und dreimal sogar „ungenügend“. Getestet wurden unter anderem Produkte von Nivea, Eucerin, dm, Müller, Rossmann, Weleda und Lavera.

„Öko-Test“ kritisiert mangelende Informationen

Laut Informationen der Redaktion geht die Abwertung bei den Produkten mit als „sehr gut“ oder „gut“ getesteten Inhaltsstoffen vornehmlich auf mangelnde Informationen zurück. Die Hersteller hatten nicht die von „Öko-Test“ angefragten Studien zur Wirksamkeit gegen Falten vorgelegt. Daneben war eine geringe Abwertung möglich, wenn das Produkt zusätzlich etwa in einem Karton verpackt war.

Immerhin 7 der 21 Produkte schnitten mit der Gesamtnote „gut“ ab. Anhand der vorgelegten Studien der Hersteller aber lasse sich kein Vorteil gegenüber herkömmlichen Pflegeprodukten nachweisen, so das Urteil der „Öko-Test“.

Die vollständigen Testergebnisse finden Sie hier (kostenpflichtig).

Von RND/dpa