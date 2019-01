Wirtschaft Konkurrenz für Aldi, Lidl und Co. - Russischer Discounter startet mit Tiefstpreisen Das russische Unternehmen Torgservis drängt auf den deutschen Markt und sucht Standorte in Mecklenburg-Vorpommern.

Die ersten Kunden kaufen am Dienstag im russischen Discounter Torgservis in Leipzig ein. Mit dem Markt in Leipzig eröffnet das Unternehmen seine erste Filiale in Deutschland. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa