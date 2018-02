SPD: Autobauer an Kosten für saubere Diesel beteiligen

Berlin/Jena. Die SPD dringt auf Nachbesserungen an Motoren älterer Diesel für sauberere Luft in deutschen Städten mit Kostenbeteiligung der Autobauer. „Wer allgemeine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhindern will, der kommt an der technischen Umrüstung nicht vorbei“, sagte SPD-Faktionsvize Sören Bartol gestern. Viele Besitzer älterer Autos hätten nicht das Geld für einen Neuwagen. „Wer glaubt, dass die Industrie sich bei der Übernahme der Kosten für die Umrüstung komplett in die Büsche schlagen kann, ist auf dem Holzweg“, sagte Bartol. „Die Finanzierung darf nicht allein beim Steuerzahler und Verbraucher hängen bleiben.“ In ihrem Koalitionsvertrag haben SPD und Union vereinbart, solche Umrüstungen direkt an den Motoren – „soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“ – zu prüfen. Hintergrund sind Zweifel daran, dass von den Autobauern zugesagte neue Abgas-Software für zusätzliche 2,8 Millionen Diesel die Schadstoffbelastung genug reduzieren kann, um Grenzwerte einzuhalten. Die Branche lehnt Hardware-Umrüstungen unter anderem mit Verweis auf zu hohe Kosten ab.

Auch die Deutsche Umwelthilfe lehnt die Nachrüstung der neun Millionen Betrugs-Diesel-Pkw auf Kosten der Steuerzahler ab. Die Hersteller müssen die Kosten für die Nachrüstung der Diesel-Pkw mit den Normen Euro 5 und Euro 6 mit einem funktionierenden Harnstoff-Katalysator vollständig übernehmen. Immerhin betrügen die Gesamtkosten für die Dieselkonzerne bei weniger als 25 Prozent des Jahresgewinns.

Autoabgase können auch in vergleichsweise sauberer Luft die Gesundheit des Menschen schädigen. Das legt indes eine neue Studie des Universitätsklinikums Jena nahe. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob ein rasch ansteigender Stickoxidgehalt das Herzinfarktrisiko erhöht. „Die Deutlichkeit des Zusammenhangs hat uns überrascht“, sagte einer der Autoren der Studie. Demnach verdoppelt sich das akute Risiko, wenn die Stickoxidkonzentration innerhalb eines Tages um 20 Mikrogramm ansteigt. Für ihre Analyse suchten sich die Wissenschaftler mit Jena eine relativ saubere Stadt aus. In dem betrachteten Zeitraum von acht Jahren seien die europäischen Grenzwerte bis auf wenige Tage eingehalten worden, heißt es in der Untersuchung.

OZ