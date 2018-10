Hamburg

Boat Show folgt auf Hanseboot: Nachdem die traditionsreiche Messe 2017 zum letzten Mal in Hamburg veranstaltet wurde, war der Wassersport-Branche klar: Die Waterkant ohne Bootsmesse - das geht irgendwie gar nicht. Weil sich offensichtlich etliche Firmen einen Messetermin in der Hansestadt wünschten, übernahm der Deutsche Boots- und Schiffbauverband (DBSV) die Regie. Beginnend in der nächsten Woche, vom 17. bis 21. Oktober, können sich Wassersportler wieder über Angebote und Trends informieren - am angestammten Platz in den Hamburger Messehallen.

Unglaubliches Besucherpotenzial

„Wir haben im Wassersportrevier der Nord- und Ostsee ein unglaubliches Besucherpotenzial für das Thema Wassersport“, teilte der Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauerverbandes (DBSV), Torsten Conradi, im September bei der Interboot in Friedrichshafen mit. Auch die Konjunktur spielt mit: Zur Hamburger Bootsausstellung seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äußerst günstig, schreibt der DBSV-Präsident in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „Bootswirtschaft“.

Geschäftslage besser als im Vorjahr

In einer Umfrage unter den 422 DBSV-Mitgliedsfirmen beurteilen demnach 44 Prozent der Befragten ihre aktuelle Geschäftslage besser als im Vorjahr, 6,0 Prozent sprachen von einer Verschlechterung, die übrigen sahen keine Veränderung. Damit habe sich die Stimmung verglichen mit dem Vorjahr deutlich verbessert, resümierte der DBSV. Lediglich bei Service-Firmen sei die Bewertung etwas schlechter als im Vorjahr ausgefallen. Auch für 2019 wird derzeit kaum eine Eintrübung befürchtet. Allerdings planen rund 55 Prozent, ihre Preise anzuheben. Somit könnten Boote, Zubehör und Reparaturen im nächsten Jahr teurer werden.

Umfassendes Angebot

Mit 300 Ausstellern zählt die Boat Show allerdings deutlich weniger Beteiligte als die letzte Hanseboot (520 Aussteller). „Vom Anfänger bis zum Profi – alle finden ein umfassendes Angebot“, versprach Conradi dennoch. Als Hingucker gibt es in den Hallen B5 bis B7 zwei lange Promenadenstege an denen jeweils 20 Jachten festmachen.

Der DBSV hat sich für die Organisation die Messe Friedrichshafen am Bodensee und deren Erfahrung in puncto Wassersportmessen ins Boot geholt. „In denkbar knapper Zeit“ sei eine Leistungsschau organisiert worden, „die ganz nach dem Wunsch der Aussteller gestaltet und ausgerichtet wurde“, berichtete Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Die Hamburg Messe unterstütze die Messe Friedrichshafen und den DBSV nach Kräften, „um eine erfolgreiche Premiere der Hamburg Boat Show zu gewährleisten“, ließ Hamburgs Messe-Chef Bernd Aufderheide wissen.

Mehr als „reine Produktschau“

Die diesjährige Veranstaltung will ebenfalls mehr als eine „reine Produktschau“ sein. Mit Fachinformationen und -vorträgen liefere sie Wissen für Bootsfahrer, Board-Fans und solche, die es werden wollen. Für Standup-Paddler und Wellenreiter gibt es Demonstrationen und Testbecken, Familien können ein Boot selbst zimmern. So etwas war auch schon bei der Hanseboot ein Spaßfaktor. Eine Halle ist für Zubehör und Ausrüstung reserviert. Die Organisatoren hoffen auf bis zu 40 000 Besucher.

In-Water Boatshow an der Elbe geplant

Das Aus für die seit 1961 veranstaltete Hanseboot war von der Hamburg Messe 2017 mit rückläufigen Aussteller- und Besucherzahlen begründet worden, „ein Zuschussgeschäft“, sagte Aufderheide. Kamen zu Spitzenzeiten mehr als 100 000 Besucher, waren es zum Ende hin nahezu halb so viele. Von 2019 an will die Hamburg Messe nach ihren bisherigen Plänen Jollen, Jachten und Motorcruiser gänzlich aufs Wasser bringen und eine In-Water Boatshow an der Elbe ausrichten, mit Liegeplätzen auf Wasserbecken rund um die Hafencity. Dorthin könnten die Anbieter ihre Schiffe einfach auf dem Wasserweg bringen, was Transportkosten und Aufwand ersparen soll. Einen Außenbereich zu Wasser gibt es bei der diesjährigen Hallen-Präsentation nicht.

Von Almut Kipp, dpa