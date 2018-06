Deutsche Kadetten im Schwarzen Meer

Constanta/Rostock. Etwa 55 Offiziersanwärter der deutschen Marine werden heute mit dem rumänischen Segelschiff „Mircea“ zu ihrer großen seemännischen Ausbildungsfahrt auslaufen. Der Dreimaster werde vormittags im rumänischen Constanta am Schwarzen Meer ablegen, sagte ein Marinesprecher in Rostock. Die Fahrt führe durch den Bosporus ins Mittelmeer nach Griechenland, Montenegro und Italien. Rückkehr in Constanta solle am 6. Juli sein. Eine zweite Ausbildungsfahrt ist von Mitte August bis Mitte September geplant.

Die deutsche Marine nutzt die „Mircea“ wie bereits im vergangenen Jahr als Ersatz für die „Gorch Fock“, die seit 2016 für bis zu 135 Millionen Euro aufwendig saniert und voraussichtlich im Frühjahr 2019 wieder der Marine zur Verfügung stehen wird. Die Runderneuerung und Modernisierung des Dreimasters sollen eine Nutzungsdauer über das Jahr 2040 hinaus ermöglichen.

Die „Mircea“ ist ein Schwesterschiff der „Gorch Fock“. Beide Segler wurden bei Blohm & Voss in Hamburg gebaut. Die „Mircea“ fährt unter rumänischer Flagge, an Bord sind aber deutsche Marineausbilder.

Aus Sicherheitsgründen dürfen die deutschen Kadetten auf der „Mircea“ nicht in die Takelage. Hintergrund sind zwei tödliche Unfälle auf der „Gorch Fock“: Am 7. November 2010 stürzte eine 25

Jahre alte Offiziersanwärterin in dem brasilianischen Hafen Salvador de Bahia bei einer Übung aus der Takelage aufs Deck. Bereits 2008 war eine Wache schiebende 18-jährige Kadettin bei Helgoland von der „Gorch Fock“ in die Nordsee gestürzt und ertrunken. Nach den Unfällen erhöhte die Marine die Sicherheitsstandards auf der „Gorch Fock“ besonders in der Takelage – was auf der „Mircea“ nicht gegeben ist.

Die Kadetten lernen auf der „Mircea“ unter anderem „praktische Seemannschaft“, also Knotenkunde, Spleißen, Umgang mit Drähten und Tauwerk, Wetterkunde und Navigation. Der Marinenachwuchs übe auch, wie man Segel setzt, betonte der Marinesprecher. Dass die Ausbildungsfahrt im Sommer auf dem Mittelmeer stattfinde, bedeute keine geringeren Anforderungen als Fahrten etwa auf dem Atlantik oder der Nordsee.

Die umfangreiche Runderneuerung und Modernisierung der „Gorch Fock“ ermöglichten eine Nutzungsdauer über das Jahr 2040 hinaus. Den Auftrag für die Instandsetzung des Dreimasters hatte die Elsflether Werft in Niedersachsen erhalten, die aber ein Dock in Bremerhaven nutzt. Durch den Weiterbetrieb des Dreimasters steht der Marine fast unterbrechungsfrei ein Ausbildungsschiff zur Verfügung.

OZ