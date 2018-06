Im schneeweißen Einweg-Overall und mit Atemschutzmaske klettert Matthias Oehm durch ein kleines Loch. Vor ihm liegen Dunkelheit, Gestank und Hitze –

Jede Menge Mineralölprodukte 55 Tanks mit einer Gesamtfüllmenge von 700000 Kubikmetern stehen auf dem Gelände der Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH. Gelagert werden dort vor allem Benzin und Diesel für Tankstellen im Umkreis von etwa 150 Kilometern um die Hansestadt. Daneben werden auch Ethanol, Methanol, Pflanzenöl, Biodiesel, chemische Grundstoffe und Schiffstreibstoffe vorgehalten.

der Bauch der Bestie. Wo sonst Millionen Liter leichtes Heizöl lagern, herrscht jetzt gähnende Leere. Oehm reinigt mit seinen Kollegen einen Öltank der Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH. „Wer Platzangst hat, ist hier fehl am Platz“, sagt er noch vor dem Einstieg.

Drinnen hallt jeder Schritt: 10000 Kubikmeter fasst Tank 11, der heute an der Reihe ist. Als Oehm den Hochdruckreiniger anschaltet, dröhnt es laut in dem hohlen Stahlkörper. Der Schein von Oehms Stirnlampe durchdringt kaum den aufstiebenden Wassernebel. „Das ist keine Arbeit für jedermann“, meint Oehm, „aber man gewöhnt sich an alles“.

Wegen der hohen Belastung unter der Atemmaske und bei bis zu 50 Grad Hitze dürfen die Reinigungskräfte nur zwei Stunden im Tank bleiben, dann ist eine Stunde Pause vorgeschrieben. Seit 20 Jahren macht der heute 44-jährige Matthias Oehm den Knochenjob.

Alle zehn bis zwölf Jahre muss ein Tank generalüberholt werden, erklärt Detlef Seemann, technischer Betriebsleiter im Tanklager. „Im Laufe der Zeit setzen sich Rost und andere Partikel am Boden des Tanks ab.“ Am Grund entsteht dadurch eine Schlammschicht von mehreren Zentimetern Höhe.

Deswegen darf der Tank im normalen Betrieb auch nur bis zu einer bestimmten Marke geleert werden, damit der Schlamm nicht mit abgepumpt und so das Produkt verunreinigt wird. Genau dieser Schlamm muss bei der Generalüberholung teuer entsorgt werden. „Zudem werden die Rohrleitungen geprüft und die Löschanlage gereinigt“, erklärt Seemann.

Die Außenwand wird gesäubert und erhält einen neuen Korrosionsschutz. Der Tank muss immer weiß strahlen, damit er möglichst viel Sonnenlicht reflektiert und sich der brennbare Inhalt nicht so stark aufheizt. Die Wand von Tank 11 wird bei der Gelegenheit mit Stahlbändern, sogenannten Beulsteifen, verstärkt.

„Durch den Klimawandel wurden die Statikwerte noch oben korrigiert“, sagt Seemann. Der Tank müsse künftig höheren Windbelastungen standhalten. Insgesamt 55 Tanks stehen auf dem Gelände des Lagers, mit ausreichend Abstand, damit Feuer nicht überspringen kann. „Insgesamt haben wir rund 700000 Kubikmeter Tankraum“, sagt Seemann – das würde für etwa 15 Millionen Autotankfüllungen ausreichen. Vom Tanklager aus werden Tankstellen im Umkreis von 100 bis 150 Kilometern versorgt. „Diesel kommt über den Seeweg zu uns, Benzin meist per Zug“, erklärt Seemann. Daneben werden in eigenen Tanks Ethanol, Methanol, Pflanzenöl und Biodiesel für einen Biodieselhersteller sowie Mineralölprodukte für die chemische Industrie vorgehalten. Auch Schiffe bunkern Treibstoff aus dem Tanklager.

„Ein Tank ist eigentlich nur ein Loch mit Blech drum herum“, sagt Geschäftsführer Bernd Sahm, „aber es steckt auch sehr viel Technik drin“. So herrscht zwischen den beiden Böden ein Vakuum, das ständig überprüft wird. Wird einer der Böden nämlich undicht, geht das Vakuum verloren, und es wird sofort Alarm ausgelöst. Auch der Boden erhält im Zuge der Wartung einen neuen Korrosionsschutz.

Vorher muss jedoch noch Matthias Oehm seine Arbeit beenden. Von einer „Drecksarbeit“ möchte er nicht sprechen – auch wenn es sich angesichts seines nicht mehr ganz so weißen Overalls geradezu anbieten würde. „Der Dreck stört mich nicht. Und jeder duscht doch abends nach der Arbeit.“

Axel Büssem