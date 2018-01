So viel verdienen die Deutschen

Verdienen deutsche Arbeitnehmer im gleichen Beruf in Bremen genauso viel wie in Hessen? Wie der Gehaltsatlas 2018 zeigt, gibt es deutschlandweit nach wie vor starke regionale Unterschiede in der Bezahlung. In einigen Bundesländern erhalten Arbeitnehmer für denselben Beruf ein Viertel weniger Gehalt.