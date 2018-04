Starbucks schult Mitarbeiter gegen Rassismus

Seattle. Die amerikanische Café-Kette Starbucks ist nach der umstrittenen Festnahme von zwei Afroamerikanern in einem ihrer Läden um Schadensbegrenzung bemüht. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, dass es für etwa 175 000 Mitarbeiter ein Anti-Rassismus-Training anbieten will. Dafür sollen am Nachmittag des 29. Mai mehr als 8000 Filialen in den USA geschlossen bleiben.

On 5/29, we'll close US company-owned stores to conduct racial-bias training to address implicit bias & prevent discrimination. We're taking a hard look at who we are as a company. We’re ashamed & recognize that racial bias is a problem we must address. https://t.co/xIYc75BJPj — Starbucks Coffee (@Starbucks) April 17, 2018

Am vergangenen Donnerstag waren in einer Starbucksfiliale in Philadelphia zwei Schwarze festgenommen worden. Sie hatten darum gebeten, die Toilette in dem Lokal benutzen zu können. Das wurde ihnen verwehrt, da sie nichts bestellt hatten. Als sich die Männer daraufhin weigerten, das Café zu verlassen, riefen die Angestellten die Polizei. Kunden filmten die Festnahme und betonten, die beiden hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Ein Mann sagte, er sei mit ihnen verabredet gewesen und sie hätten auf ihn gewartet.

Videos der Festnahme wurden Millionen Mal online angesehen. Am Wochenende demonstrierten Dutzende vor der Filiale in der Stadt Philadelphia gegen das ihrer Ansicht nach ungerechtfertigte und rassistische Vorgehen.

Philadelphia police release audio of 911 call from Starbucks manager who sparked protests and nationwide outrage. https://t.co/cITMEmUt3Q pic.twitter.com/5TC3EReZP2 — ABC News (@ABC) April 18, 2018

Der Bürgermeister von Philadelphia äußerte seine Besorgnis. Starbucks-Chef Kevin Johnson entschuldigte sich und kündigte an, dass das Unternehmen seine internen Regularien überarbeiten werde, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Starbucks sei gegen Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe.

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks — Starbucks Coffee (@Starbucks) April 14, 2018

Von dpa/ang/RND