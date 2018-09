Hamburg

Die Modekette Tom Tailor muss wegen des heißen Sommers, hoher Rabatte und Problemen mit der Marke Bonita zurückrudern. Wie der Konkurrent Gerry Weber vor wenigen Tagen muss auch das Hamburger Unternehmen seine Ziele für das laufende Jahr kappen.

So wird jetzt ein Umsatzrückgang von bis zu neun Prozent auf 840 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen in Hamburg mit. Bislang hatte Tom Tailor lediglich mit einem leichten Umsatzrückgang gerechnet. Die Zukunft der Marke Bonita stehe nun auf dem Prüfstand, hieß es weiter.

Für die Papiere des Modekonzerns Tom Tailor ging es nach der Prognosesenkung am Donnerstagmorgen um fast 15 Prozent in die Tiefe.

Von RND/dpa