US-Behörde prüft tödlichen Tesla-Unfall

Los Angeles. Ein tödlicher Unfall mit einem Elektrowagen von Tesla in Kalifornien beschäftigt die US-Transportsicherheitsbehörde. Ermittler prüften, ob das Tesla Model X zum Unfallzeitpunkt mit eingeschaltetem Autopilotprogramm unterwegs gewesen sei, twitterte die Behörde NTSB am Dienstag. Das halbautonome Fahrassistenzsystem hält den Wagen bei einer bestimmten Distanz zu anderen Autos auf der Spur. Das Programm ermöglicht aber auch Spurwechsel und automatisches Bremsen.

2 NTSB investigators conducting Field Investigation for fatal March 23, 2018, crash of a Tesla near Mountain View, CA. Unclear if automated control system was active at time of crash. Issues examined include: post-crash fire, steps to make vehicle safe for removal from scene.