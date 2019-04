Washington

Die Wirtschaft der USA hat sich zu Beginn des Jahres von der schwächeren Weltkonjunktur abgekoppelt und weiter robust zugelegt. In den Monaten Januar bis März wuchs die größte Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte.

Es ist die erste Schätzung der Regierung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Damit hat die amerikanische Konjunktur zum Jahresbeginn wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Im Schlussquartal 2018 war die US-Wirtschaft nur um 2,2 Prozent gewachsen, nachdem sie in den Quartalen zuvor deutlich stärker zugelegt hatte.

In den Wintermonaten hatte unter anderem eine vorübergehende Schließung von Bundesbehörden die Sorge vor einer konjunkturellen Abkühlung geschürt. Vor dem Hintergrund der Konjunktursorgen hatte die US-Notenbank Fed eine weitere Zinserhöhung in den USA auf die lange Bank geschoben. Auch hatten Experten erwartet, dass die konjunkturbelebende Wirkung der US-Steuerreform von Präsident Donald Trump nachlassen würde.

In den USA werden Wachstumszahlen anders als in europäischen Staaten ausgewiesen und auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. Wachstumszahlen aus den USA und Europa sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.

Von RND/dpa/hö