Papenburg

Das Kreuzfahrtschiff „Aida Nova“ wird voraussichtlich nächste Woche Dienstag am 21. August das Dock der Meyer Werft verlassen. Wie die Werft mitteilte, wird das Schiff danach am Ausrüstungspier anlegen. Dort erhält es neben den Masten auch die Schornsteinverkleidung.

Ende September soll das Schiff bereits in Richtung Nordsee überführt werden. Mitte November wird es voraussichtlich der Reederei übergeben.

Das neue Kreuzfahrtschiff ist mehr als 337 Meter lang und 42 Meter breit und wird über mehr als 2600 Passagierkabinen verfügen. Zudem ist die „Aida Nova“ das erste Kreuzfahrtschiff weltweit, das vollständig mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden kann.

1400 Crew-Mitglieder und 2600 Kabinen

Bereits in Kürze soll das Training der etwa 1400 Crew-Mitglieder an Bord beginnen, da nach der Ablieferung Mitte November 2018 sofort die ersten Gäste an Bord des Kreuzfahrtschiffes gehen werden.

Interessierte könnten das Ausdocken über eine Webcam unter www.meyerwerft.de verfolgen.

Von RND/ewo