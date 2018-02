Volkswagen-Kernmarke steigert Auslieferungen erneut

Wolfsburg. Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat bei den weltweiten Auslieferungen einen starken Start ins neue Jahr geschafft. Insgesamt seien im Januar 533.500 Autos an die Kunden übergeben worden, teilte das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mit - 7,1 Prozent mehr als im Januar 2017.

In Deutschland, wo die Dieselkrise den Absatz im vergangenen Jahr belastet hatte, konnte VW die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,3 Prozent auf 43.300 Autos steigern. Besonders profitierte die Marke rund um Golf, Passat und Tiguan mit einem Plus von 9,7 Prozent auf 296.900 Autos vom größten Einzelmarkt China. Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann sprach von einem „Schnellstart in unserem zweiten Heimatmarkt China“. In Brasilien gelang ebenfalls ein deutlicher Zuwachs um 43,2 Prozent auf 23.900 Autos.

In den USA, wo im September 2015 der Abgasskandal mit Millionen von manipulierten Dieselmotoren aufgeflogen war, stieg die Zahl der Auslieferungen im Januar um 5,2 Prozent auf 24.700 Wagen. Vor allem die neue Modellpalette mit Stadtgeländewagen (SUV) mache sich dort bemerkbar - deren Verkaufsanteil liege bereits bei 52 Prozent.

dpa