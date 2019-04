Hamburg

Der VW-Konzern hat am Mittwoch in Hamburg seine erste Teststrecke für autonomes Fahren in einer deutschen Großstadt vorgestellt. Ab sofort sind fünf Elektro-Golf autonom in der Hansestadt unterwegs, bestückt mit Laserscannern, Kameras, Ultraschallsensoren und Radaren, wie VW-Forschungschef Axel Heinrich in der Hansestadt mitteilte. Es wird aber immer ein Fahrer an Bord sein, um die Touren zu überwachen und bei Bedarf eingreifen zu können.

Lesen Sie auch: VW steckt Milliarden in Software für vernetzte Autos

Die Autos fahren zunächst auf einem drei Kilometer langen Teilstück einer neun Kilometer langen Strecke, die Hamburg eigens für Testzwecke definiert hat und mit zusätzlicher Infrastruktur aufrüstet. Die Ergebnisse der Fahrten sollen in die Forschungsprojekte des Konzerns zum autonomen Fahren und zur Optimierung des Individualverkehrs eingehen.

Mehr in Kürze

Von RND/dpa