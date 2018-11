Hannover

Volkswagen will den Bau des Passat in Deutschland einstellen – im Jahr 2022 soll endgültig Schluss sein mit der Produktion in Emden. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Mittwochausgabe) unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise. Die Planungen bei VW sähen zudem vor, dass die Volkswagen-Werke in Emden und Hannover neue Standorte für Elektroautos werden, schreibt die Zeitung weiter. Zudem sollten Teile der Transporter-Fertigung aus Hannover verlagert werden, vermutlich zum künftigen Partner Ford in die Türkei. Die endgültigen Beschlüsse dazu werde der Aufsichtsrat am 16. November treffen. Offiziell wollte sich Volkswagen nicht äußern. „Kein Kommentar“, sagte ein Konzernsprecher.

Die Arbeitnehmervertreter in Hannover wollen laut HAZ einer Verlagerung des Transporters nur zustimmen, wenn es für Stöcken einen „adäquaten Ersatz“ gibt. Über Maßnahmen zur Optimierung der Produktion müsse jetzt verhandelt werden, sagte die Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic. Es gebe aber Grenzen: „Wir lassen keine Kosteneinsparungen allein auf dem Rücken der Belegschaft zu.“ Die Arbeitsplätze in Hannover müssten bis mindestens 2028 garantiert werden.

Von RND/Jens Heitmann