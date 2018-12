Rostock-Warnemünde

Lotsen sind unverzichtbar, damit große Schiffe sicher in die Häfen ein- und ausfahren können. Bei der Lotsenbrüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund, die sich um die Ostseeküste in MV kümmert, gibt es jetzt einen Wechsel an der Spitze: Ältermann Dr. Christian Subklew (64) übergibt zum Jahresende sein Amt an den neuen Ältermann Andreas Krüger (57). OZ sprach mit den beiden langjährigen Kapitänen und Lotsen.

Glückwunsch Herr Krüger! Sie sind für mindestens die nächsten fünf Jahre Chef der Lotsenbrüderschaft. Was qualifiziert Sie für den Job?

Andreas Krüger: Ich bin 23 Jahren zur See gefahren, davon 15 als Nautiker beziehungsweise Kapitän. Das gibt es heute nicht mehr so oft. Seit 18 Jahren bin ich Lotse, 2001 hat mich Herr Subklew eingestellt. Ich kenne den Job, war zwischen 2004 und 2008 schon einmal Zweiter Ältermann - und die Mitglieder der Lotsenbrüderschaft haben mich nun in einer Stichwahl zu ihrem neuen Ältermann gewählt.

Was macht ein Ältermann?

Krüger: Die Lotsenbrüderschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach außen repräsentieren, Öffentlichkeitsarbeit leisten, die Lotsenbrüderschaft in der Bundeslotsenkammer - der Interessenvertretung aller 900 deutscher Seelotsen - vertreten und innerhalb der Lotsenbrüderschaft Streitigkeiten schlichten.

Wird denn in der Brüderschaft viel gestritten?

Christian Subklew: Nein, eine Lotsenbrüderschaft ist urdemokratisch organisiert, über fast alles wird abgestimmt und oft ist eine 2/3-Mehrheit nötig. Aber man hat es als Ältermann natürlich immer mit Kapitänen zu tun, die einmal „Herrscher aller Reußen“ waren, sich als Freiberufler zusammengeschlossen und nun alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Bei Neuerungen heißt es oft: „Wat ich heb dat heb ich, wat kümmt wet ich nich.“ Und der Ältermann ist primus inter pares (lateinisch „Erster unter Gleichen“, also Mitglied einer Gruppe, das dieselben Rechte hat wie alle anderen, aber trotzdem eine erhöhte Ehrenstellung genießt, d. Red.). Man muss immer versuchen, Mehrheiten zu finden - da hatten es unsere Vorgänger - wie z. B. Stephan Jantzen - als klassische Lotsenkommandeure etwas einfacher.

Herr Subklew, warum machen Sie nicht weiter?

Subklew: Ich werde nächstes Jahr 65 Jahre alt – laut Seelotsgesetz erlischt mit Ablauf des Monats in welchem das 65. Lebensjahr vollendet wird, die Bestallung. Da ich am 28. Februar Geburtstag habe, ist das auch mein letzter Arbeitstag. Wir hatten bundesweit drei Kollegen, die geklagt haben, weil sie länger arbeiten wollten, aber nach dem Urteil bezüglich der Lufthansa-Piloten haben auch diese die Altersbegrenzung akzeptiert. Auch vorher kürzertreten gibt es bei uns nicht – die Hamburger Hafenlotsen haben z. B. die Möglichkeit einer verkürzten Bört für die älteren Kollegen.

Bört?

Subklew: Das ist die Reihenfolge, die die Lotsen bei ihren Einsätzen einhalten müssen. In Rostock und Wismar haben wir die klassische Reihenbört – allerdings immer drei Einsätze am Stück, und dann wieder frei. Im Lotsbezirk Stralsund haben wir auf Grund der unterschiedlichen Dauer der einzelnen Lotsungen eine Zeitreihenbört. Das Wort Bört kommt vom niederländischen Beurt und bezeichnet das Brett, auf dem früher - und auch jetzt noch z. B. bei den Mississippi-Lotsen – die Namen der Lotsen standen. Und wie beim Taxistand gilt: Der erste kriegt den Job und dann wird sein Namensbrett wieder hinten angestellt.

Herr Subklew, geht Ihr Job in gute Hände?

Subklew: Aber klar! Seeleute mit so langer Erfahrung wie Andreas Krüger gibt es kaum noch. Die durchschnittliche Verweildauer in der Seefahrt beträgt mittlerweile nur noch 4,5 Jahre.

Krüger: Da ist eine hohe Fluktuation – und gerade Kapitäne sind auch an Land sehr gefragt.

Subklew: Das ist auch ein Grund für den permanenten Nachwuchsmangel vor allem in den großen Brüderschaften. Alle maritimen Wirtschafts- und Verwaltungsbranchen verlangen nur das ausgefahrene Kapitänspatent - wir Lotsen aber noch eine zweijährige Erfahrungsseefahrtszeit on top - das ist vielen Nautikern zu lang und diese gehen dann uns Lotsen als potentielle Nachwuchskräfte verloren. Deshalb wurde das Konzept einer neuen Seelotsenausbildung erarbeitet, welches durch eine Änderung des Seelotsgesetzes im nächsten Jahr durch den Bundestag auf den Weg gebracht werden soll.

Was liegt bei Ihnen in den nächsten Wochen an?

Krüger: Wir sind in der Vorbereitungsphase, absolvieren gemeinsame Vorstellungstermine, z. B. im Verkehrsministerium in Schwerin, den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern in Stralsund und Lübeck, unserer Aufsichtsbehörde in Kiel – es ist ja schon ein anderer Job als vorher.

Herr Subklew, Sie waren neben Ihrem Amt als Ältermann auch zehn Jahre Vizepräsident der Bundeslotsenkammer - haben Sie alles erreicht, was Sie sich in Ihrer Dienstzeit vorgenommen haben?

Subklew: Ich hätte es gern gesehen, wenn noch in meiner Amtszeit die Änderung der Haftungsbestimmungen für die deutschen Seelotsen (nach Seeunfällen, d. Red.) im Seelotsgesetz verankert worden wäre. Wir haben in Deutschland – von einigen US-Bundesstaaten mal abgesehen – die weltweit schlechtesten Haftungsregeln. Und bei Seeunfällen geht es ja schnell um große Beträge. Das hätte mit der anstehenden Novellierung des Seelotsgesetzes im nächsten Jahr gleich mit geregelt werden können – aber jetzt geht das Problem an meinen Nachfolger.

Apropos Seeunfälle: Welche sind denn die kritischen Seegebiete im Zuständigkeitsbereich?

Subklew: Jedes Lotsrevier hat seine eigenen spezifischen Schwierigkeiten, Rostock z. B. das hohe Verkehrsaufkommen, im Lotsbezirk Stralsund die Enge der Fahrwasser.

Krüger: Im erweiterten Sinne natürlich auch die Kadettrinne. Anfang und Ende liegen zwar in dänischen Gewässern, und die dänischen Kollegen besetzen auch die meisten gelotsten Schiffe, aber zehn Kollegen von uns sind als Überseelotsen auch mal dort unterwegs. Die gefährlichste Stelle liegt in deutschen Gewässern – ein Knick im Tiefwasserweg, da sollte man als Kapitän gut aufpassen.

Wie oft machen Ihnen offensichtlich übermüdete Schiffsführer Sorgen?

Krüger: Übermüdete oder gestresste Besatzungsmitglieder gibt es schon mal, aber nicht so häufig. Beispiel Rostock, Getreidefrachter: Der liegt eine ganze Woche im Hafen und lädt, da ist wenig Stress für die Besatzung. Und schnelle Containerfrachter mit kurzen Liegezeiten haben wir hier nicht. Und wenn ein Kapitän gerade Stress mit der Mannschaft oder seiner Frau am Telefon hatte, dann muss man halt gucken, wie man einfühlsam und langsam den besten Weg findet, um sicher an den Liegeplatz zu kommen.

Und offensichtlich betrunkene Kapitäne?

Krüger: So gut wie gar nicht mehr - das kann sich heutzutage niemand mehr erlauben.

Und Besatzungen aus vielen unterschiedlichen Ländern – oder russische Schiffsführer, die kaum Englisch sprechen?

Krüger: Auch das ist besser geworden. Und die Nationalität spielt ohnehin keine Rolle. Wichtig sind eine gute Ausbildung und Erfahrung.

Herr Subklew, was haben Sie sich denn vorgenommen für den Ruhestand?

Subklew: Ich will endlich mehr Zeit mit meinen Enkelkindern und auf meinem alten Holzboot verbringen - darauf freue ich mich.

Die Lotsenbrüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund ist die jüngste der neun Lotsenbrüderschaften bundesweit. Seit 1990 sind die Lotsen der großen Häfen Mecklenburg-Vorpommerns in der Lotsenbrüderschaft als Freiberufler genossenschaftlich organisiert. Sie ist mit derzeit 35 Mitgliedern eine der kleineren. Sie gehört zu den sieben Seelotsenbrüderschaften und entsendet den jeweiligen Vorsitzenden, den Ältermann, zur Vertretung der Interessen der Lotsenbrüder in die Bundeslotsenkammer. Die Geschäftsstelle befindet sich in Warnemünde/Hohe Düne. Der Versetzdienst, also das Anbordbringen und das Abholen der Seelotsen, wird im Revier der Lotsenbrüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund durch die Lotsbetrieb GmbH Mecklenburg-Vorpommern (ebenfalls mit Sitz in Warnemünde/Hohe Düne) gewährleistet. 2017 wurden 7734 Lotsungen durchgeführt, davon 4919 in Rostock. 2016 waren es noch 7474 ( Rostock: 4716).

Thomas Luczak