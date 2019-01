Frankfurt/Hamburg/München

Zehntausende Fluggäste werden an diesem Dienstag gegen ihren Willen am Boden bleiben: An acht deutschen Flughäfen will das Sicherheitspersonal mit Warnstreiks der Forderung nach steigenden Löhnen und einer bundesweit einheitlichen Bezahlung Nachdruck verleihen.

Beginnen soll der Warnstreiktag nach den Planungen der Gewerkschaft Verdi um Mitternacht an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen. Dort soll das Sicherheitspersonal den ganzen Tag nicht arbeiten.

5000 Mitarbeiter sind in Frankfurt zum Streik aufgerufen

In der Zeit von 2 Uhr bis 20 Uhr sind dann am größten deutschen Airport in Frankfurt/Main etwa 5000 Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen, die dort für die Kontrolle von Passagieren und Fracht zuständig sind.

An dem Arbeitskampf beteiligen wollen sich zudem Beschäftigte an den Flughäfen Dresden, München, Leipzig/Halle und Erfurt. Hunderte Flügen werden ausfallen, der Flughafenverband ADV erwartet, dass mindestens 220.000 Passagiere betroffen sein werden.

Überblick über die angekündigten Warnstreiks • Flughafen Frankfurt: Die Streiks an Deutschlands größtem Flughafen werden in der Zeit von 2 Uhr früh bis 20 Uhr stattfinden. • München: Am zweitgrößten Flughafen wird von 3.30 Uhr bis 20 Uhr gestreikt. • Hannover und Bremen: Auch hier sind ganztägige Streiks angekündigt, allerdings noch keine genauen Zeiten bekannt. • Leipzig/Halle: Hier legen die Beschäftigten von 4 Uhr früh bis 18 Uhr die Arbeit nieder. • Dresden: Gestreikt wird von 3 Uhr bis 21 Uhr • Erfurt: Streik von 6 Uhr bis 22 Uhr • Hamburg: Hier hat die Gewerkschaft zum Streik von 0 Uhr bis 24 Uhr aufgerufen.

Gewerkschaften fordern einheitliche Bezahlung

Verdi und die Gewerkschaft DBB, die für Frankfurt ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen hat, fordern in der laufenden Tarifrunde eine einheitliche Bezahlung für die Beschäftigten im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen. Bislang sind die Stundenlöhne in der Branche regional sehr unterschiedlich geregelt.

Nach Angaben des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) sind von den bundesweit 23.000 Beschäftigten der Branche etwa 19.000 von den laufenden Tarifverhandlungen betroffen. Eine Fortsetzung der Verhandlungen ist für den 23. sowie 24. Januar in Berlin vereinbart.

Von RND/dpa/jw