Washington

Die roten Donald-Trump-Caps mit der weißen Aufschrift „Make America Great Again“ könnten bald das Doppelte kosten. Das berichtet der US-Fernsehsender ABC-News. Der Grund: Die Caps wären von den angedrohten Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar betroffen. Denn die Hersteller produzieren die Caps in China und besticken sie nachträglich in den USA.

„Wir verkaufen die Caps normalerweise für 9 bis 12 Euro. Wenn wir sie in den USA herstellen würden, müssten wir bis zu 20 Dollar verlangen“, sagt David Lassoff von der kalifornischen Firma IncredibleGifts gegenüber ABC-News. Seit Donald Trump sich 2015 zur Wahl gestellt hat, hat die Firma mehrere Hunderttausend der Caps verkauft. „Sie sind unser Bestseller“, sagt Lassoff. Er versuche jetzt möglichst viele Caps in die Lager zu bringen, so dass man im Fall von Zollerhöhungen vorbereitet ist.

Nicht nur seine Anhänger, auch Donald Trump selbst zeigt sich oft mit der roten Cap mit seinem Wahl-Slogan. Wo er sie kauft, ist nicht bekannt.

Von ang/RND