Wirtschaft Jeder vierte Fernzug - Weiter viele verspätete Züge bei der Deutschen Bahn Fahrgäste der Deutschen Bahn brauchen weiter Geduld: Im September ist mehr als jeder vierte Fernzug zu spät gekommen.

In den ICE soll es im September mehr Technikausfälle als vor einem Jahr gegeben haben, etwa in der Bordgastronomie, an Toiletten und Klimaanlagen. Quelle: Daniel Reinhardt