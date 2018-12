Rostock

Meine EC-Karte ist oft nicht da, wo ich bin. Das fällt mir meist erst auf, wenn der Wochenendeinkauf schon auf dem Kassenband liegt. Peinlich. Ich würde das Wort „verlegt“ nicht benutzen. Aus der Ritze einer Beifahrertür oder hinter dem Nachttisch taucht die Karte nämlich regelmäßig wieder auf. Mit meinem iPhone passiert mir das deutlich seltener. An der Kasse künftig mit dem Telefon bezahlen zu können, wäre für mein Leben ein echter Gewinn. Bislang war ich allerdings zu bequem, mich darüber zu informieren. Nun verkündete Apple den Deutschland-Start ihres Systems Apple Pay. Verlockend, denn die Firma ist bekannt für einfache, selbsterklärende Benutzeroberflächen. Das will ich testen.

Die benötigte App „Wallet“, ist auf jedem iPhone vorinstalliert. Nach dem Start der App erscheint die Aufforderung „Karte hinzufügen“. Dazu hält man die Kamera über die Bankkarte. Doch weder meine EC-Karte noch die Visa-Karte werden erkannt. Bei meinem Mann dasselbe. Obwohl ich dazu keine Lust hatte, muss ich mich nun doch belesen. Siehe da, der Bezahldienst steht nur für wenige Banken zur Verfügung und auch nur für Kredit- und Debit- nicht aber für EC-Karten. Eine schnelle Umfrage zeigt: Von 20 Kollegen haben gerade mal drei ein Konto bei einer unterstützten Bank. Eine Markteinführung stelle ich mir anders vor. Auf der Homepage meiner Bank wird der Dienst als „bald verfügbar“ angekündigt. Zum Trost will ich ein Eis bei Burger King kaufen. An der Kasse suche ich meine Karte. Sie liegt im Büro. Ob ich denn theoretisch per Apple Pay zahlen könnte? „Äppel? Hamm’ wir nicht.“

Juliane Schultz