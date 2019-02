Hannover

Den schönsten Tag des Lebens zu organisieren, ist schön und stressig zugleich. Oft will gerade die Braut, dass die Hochzeit zwar individuell ist, aber im Bereich Dekoration, Programm und Location dennoch im Trend liegt – und der wandelt sich oft.

Während 2018 in allen Kategorien ganz im Zeichen des Minimalismus stand und mit zarten Farben und Formen glänzte, wird 2019 größer, mutiger und heller. „Maximalismus heißt der Trend. Kollidierende Muster, Stile und Farben sind erlaubt und setzen bewusst den ein oder anderen Bruch“, weiß Kristin Suchanek von der E-Commerce-Website Etsy. Wie sich das in Deko und Co. widerspiegelt, sehen Sie in unseren schönsten Hochzeitstrends 2019.

Zur Galerie Individuell und dennoch zeitgemäß: So geht’s.

Von RND/jo