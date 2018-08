Genf

Vor sechs Jahren gelang Physikern in Genf mit dem Nachweis des seit Jahrzehnten gesuchten Higgs-Bosons eine Sensation – am Dienstag verkündeten sie einen neuen Meilenstein. Erstmals konnten sie den Zerfall eines Higgs-Bosons in zwei sogenannte Bottom-Quarks nachweisen. „Diese Beobachtung ist ein Meilenstein in der Untersuchung des Higgs-Bosons“, sagte Karl Jakobs, Leiter des „Atlas“-Experiments am Forschungszentrum Cern, am Dienstag. Sie bestätigt nach Angaben des Cern das Standardmodell der Teilchenphysik. Quarks sind elementare Bauteile des Universums.

Neben dem „Atlas“- war auch das „CMS“-Projekt beteiligt, das ebenfalls am größten Teilchenbeschleuniger der Welt bei der Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf angesiedelt ist.

Nachweis für Zerfall in Bottom-Quarks stand noch aus

Das Higgs-Boson, das für die Masse anderer Elementarteilchen zuständig ist, war 2012 am Cern nachgewiesen worden – fast 50 Jahre, nachdem der Physiker Peter Higgs es vorhergesagt hatte. Der Nachweis des Zerfalls in Bottom-Quarks, wie es das Standardmodell vorhersagt, stand aber noch aus.

Das Problem dabei ist, dass Bottom-Quarks auch auf anderen Wegen entstehen können. Den Zerfall des Higgs-Bosons von diesen „Hintergrundgeräuschen“ zu trennen, sei dank der guten Performance des Beschleunigers und moderner Maschinenlerntechniken möglich gewesen, so „CMS“-Leiter Joel Butler.

Das Cern hat bereits den Grundstein für einen Ausbau der größten Forschungsmaschine der Welt gelegt. Ab 2025 sollen noch mehr Protonenkollisionen erzeugt werden, um die Grenzen der bislang bekannten Physik zu sprengen.

