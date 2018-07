Berlin



Laut Meteorologen stehen wir kurz vor der ersten großen Hitzewelle in diesem Jahr: In dieser Woche steigen die Temperaturen auf weit über 30 Grad und parallel dazu erhöht sich auch die Luftfeuchtigkeit. Aber was tun, um einen kühlen Kopf zu bewahren? Zwölf Tipps im Überblick:

Zur Galerie Viel trinken, lauwarm duschen und kalte Fußbäder – es gibt zahlreiche Tipps, um an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Unsere Favoriten im Überblick:

Von RND/lf