Rosen, Pralinen oder ein romantisches Abendessen: Die klassischen Valentinstagsgeschenke kommen zwar grundsätzlich gut bei Frauen an, können jedoch auch langweilig werden. Viele Männer fangen schon Wochen vor Valentinstag an zu grübeln, wie Sie Ihrer besseren Hälfte am Tag der Liebe eine besondere Freude machen können. Um seine Frau oder Freundin so richtig zu überraschen, braucht es kreative Ideen, die vom Herzen kommen.

Romantisches Frühstück im Bett

Liebe geht bekanntlich durch den Magen: Überraschen Sie Ihre Partnerin schon am Morgen mit einem leckeren Frühstück im Bett. Gestalten Sie das Essen ganz nach den Vorlieben der Frau oder Freundin. Falls Sie noch Inspiration brauchen: Croissants, Obst und Marmelade sind Dauerbrenner in Sachen Frühstück. Ihre Partnerin wird sicher auf ihren Geschmack kommen.

Stilvolle Liebeserklärung: Halskette oder Armband

Bei Schmuck werden die meisten Frauen schwach – gerade deshalb hat es wahrscheinlich so eine lange Tradition als Valentinstagsgeschenk. Wenn Ihrer Frau oder Freundin bei Schmuckstücken immer die Augen funkeln, liegen Sie beispielsweise mit einer Halskette mit Herzanhänger oder einem Armband mit Gravur genau richtig. Auch wenn es zu den teureren Geschenken gehört, ist Schmuck noch immer eine stillvolle Liebeserklärung.

Ein Liebesbrief zum Valentinstag

Zu Zeiten von WhatsApp, E-Mail und SMS kommen Liebesbriefe eher selten vor. Dabei sind sie eine der persönlichsten Geschenke, die man seiner Partnerin machen kann. Versuchen Sie dabei auf Floskeln zu verzichten und schreiben Sie lieber ehrlich und authentisch (per Hand!) über Ihre Gefühle für sie. Ihre Liebste wird sich über berührende Worte von Ihnen freuen.

Zweisamkeit durch Städtereise

Gemeinsam auf Erkundungstour zu gehen, bereitet Paaren viele besondere Momente. Sie können mit Ihrer Partnerin beispielsweise eine Reise durch romantische Städte wie Paris oder Venedig machen. Besonders schön wird es, wenn Sie eine Stadt besuchen, die Sie beide noch nie gesehen haben. Denn: Zusammen neue Orte zu entdecken, schweißt zusammen.

Schwelgen Sie in Erinnerung mit einem Fotoalbum

Der 14. Februar ist der ideale Tag, die schönen Momente zu zweit Revue passieren zu lassen. Mit gemeinsamen Fotos lassen sich besondere Fotoalbum gestalten, mit denen Sie sich Ihre Erlebnisse als Paar in Erinnerung rufen können. Tipp: Am besten finden Sie zu jedem einige berührende Worte – das macht das Geschenk noch persönlicher.

Wellness-Tag zum Entspannen

Wie wäre es mit einer kleinen Auszeit für Ihre besser Hälfte und Sie? Zum Abschalten eignet sich ein Tag in einer Therme mit Dampfbad, Sauna und Pool. Als Krönung können Sie Ihrer Frau oder Freundin eine Massage schenken, bei der sie den Alltagsstress hinter sich lassen kann.

Bestickte Kuscheldecke für gemütliche Abende

Egal, ob sie schnell friert oder es einfach gerne gemütlich hat: Eine Kuscheldecke kann Ihre Partnerin auch an den Tagen warm halten, an denen Sie nicht da sein können. Um das Geschenk persönlicher zu gestalten, können Sie die Decke mit gemeinsamen Erinnerungen besticken lassen.

Von RND/bk