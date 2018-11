Hannover

Nachrichten darüber, dass Kinder aus Autos heraus angesprochen werden, verbreiten sich rasend schnell über die sozialen Medien oder über Messengerdienste. Kein Wunder, dass derartige Meldungen Mütter, Väter und Großeltern stark beunruhigen.

Wenn ein Kind davon erzählt, von einem Fremden angesprochen worden zu sein, sollten Eltern ihr Kind loben, dass es sich ihnen anvertraut. Denn viele Kinder haben Angst, dass Eltern ihnen Vorwürfe machen oder dass sie künftig nicht mehr allein zu Freunden gehen oder im Freien spielen dürfen. Der Vorfall sollte der Polizei gemeldet werden. Und wenn Eltern erfahren, dass andere Kinder angesprochen wurden, sollten sie diese Informationen nicht ungeprüft weitergeben, sondern sich ebenso an die Polizei wenden und dort nachfragen, ob etwas bekannt ist.

Kinder sollten möglichst gemeinsam unterwegs sein

Grundsätzlich sollten Eltern ihre Kinder darauf vorbereiten, dass sie auch aus Autos heraus angesprochen werden könnten, und einfache Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. Dazu gehört das Neinsagen: Kindern sollte bewusst sein, dass sie nicht verpflichtet sind, mit Fremden zu reden. Außerdem sollten Kinder möglichst in kleinen Gruppen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz gehen. Die Gruppe schützt. Darüber hinaus sollten Eltern ihrem Kind auf dem Schulweg und in der näheren Umgebung verlässliche Ansprechstellen zeigen, zum Beispiel Geschäfte, wo es sich im Zweifel Hilfe holen kann. Eine andere Möglichkeit ist, zu anderen Passanten zu laufen oder laut um Hilfe zu schreien. Auf keinen Fall dürfen sich Kinder verstecken, wenn jemand zudringlich wird. Und ganz wichtig: Mit dem Handy 110 wählen oder die Polizei in der Nähe ansprechen.

Von RND/Rita Salgmann