Rostock

Der Wintereinbruch hat am Montagnachmittag zu mehreren Verkehrsunfällen im Rostocker Stadtgebiet geführt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Besonders stark von Eisglätte waren die Straßen im Überseehafen betroffen, unter anderem die Ost-West-Straße und die Straße Am Heidenholt. Hier rutschten kamen gleich mehrere Autos von der Fahrbahn ab und rutschten in den Graben. Ein Opel und ein Ford kamen derart ins Rutschen, dass sie einander nicht mehr ausweichen konnten und frontal zusammenstießen. Der Ford wurde in den Graben geschleudert, am Opel brach ein Hinterrad heraus. Der demolierte Wagen blieb mitten auf der Straße stehen. Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr wurden gerufen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt. Auch im Swinskuhlenweg, am Lidl-Zentrallager, kam es zu einem Glatteisunfall, als eine Autofahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor und einen Baum touchierte. Auch sie wurde leicht verletzt.

Stefan Tretropp