Rostock

Länderspielpause hin oder her – seit gestern sind die Hansa-Profis nach drei freien Tagen wieder im Training. Statt um Punkte in der Liga geht es für die Rostocker am Sonntag beim Güstrower SC um den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals. Erstmals seit langem muss ein Hansa-Profi wegen eines Länderspieleinsatzes die Trainingswoche sausen lassen: Stürmer Cebio Soukou hat eine Einladung zu Benins Nationalmannschaft erhalten, die am Sonnabend in Bakau gegen Gastgeber Gambia ein Qualifikationsspiel für den Afrika Cup bestreitet (die OZ berichtete). Sollte der 26-Jährige zum Einsatz kommen, wäre er Nationalspieler Nummer 48, der in diesem Jahrtausend das Hansa-Trikot getragen hat.

Am Sonntag flog der gebürtige Bochumer in das westafrikanische Land, am Montag postete er bei Instagram stolz zwei Fotos, die ihn im kanariengelben Trikot der „Les Écureuils“ (Die Eichhörnchen) zeigen. „Ein neues Kapitel“ und „Glücklich, in Benin zu sein“, schrieb Soukou dazu, dessen Vater aus Benin stammt. Der Angreifer, mit sechs Liga-Treffern derzeit Hansas erfolgreichster Schütze, setzt damit eine lange Tradition des Koggenklubs fort, die in der Saison 1996/97 mit dem nigerianischen Stürmer Jonathan Akpoborie begann. In diesem Jahrtausend trugen zwölf Nationalspieler aus Afrika das Trikot mit der Hansa-Kogge: Sie spielten für Togo (Bachirou Salou), Nigeria (Victor Agali), Südafrika (Bradley Carnell), den Kongo (Assani Lukimya) oder Namibia (Razundara Tjikuzu).

Ebenfalls für das südafrikanische Land lief Manfred Starke auf, der heute zum Stammpersonal bei Hansas Ligakonkurrent Carl Zeiss Jena gehört. Der Junge aus Windhoek, der aus dem Hansa-Nachwuchs stammte und zwischendurch auch mal für den FSV Bentwisch kickte, war vor Soukou der letzte Rostocker mit einem Länderspieleinsatz. Am 13. Oktober 2012 (0:0 gegen Ruanda) bestritt Starke sein erstes von zwei Länderspielen für sein Geburtsland. 2015 erhielt der Linksfuß in Rostock keinen neuen Vertrag und wechselte zum damaligen Regionalligisten Jena.

Einsamer Rekordhalter in Sachen Länderspiele bei Hansa ist Jari Litmanen. Der finnische Superstar, Champions-League-Sieger mit Ajax Amsterdam und Uefa-Pokal-Champion mit Liverpool, stand in der Rückrunde 2004/05 in Rostock unter Vertrag. Der damals schon 34-Jährige lief 137 Mal für Finnland auf. Auch im hohen Fußballalter begeisterte er die Hansa-Fans. Den Abstieg aus der Bundesliga konnte aber auch er nicht verhindern.

Wie Litmanen hatten auch andere Spieler ihre beste Zeit und auch ihre Nationalmannschaftskarrieren bereits hinter sich, als sie bei Hansa unterschrieben. Zu ihnen gehörte der einstige Bundesliga-Torschützenkönig Marek Mintal (45 Spiele für die Slowakei), der 2011 aus Nürnberg kam und mit Hansa aus der 2. Liga abstieg. Auch Krisztian ­Lisztes (49 Einsätze für Ungarn) konnte 2009 in Rostock nicht an frühere Leistungen anknüpfen, die er in Stuttgart, Bremen und Mönchengladbach gezeigt hatte. Nur wenige – wie Miso Brecko, der 2005/06 als Leihgabe vom HSV bei Hansa spielte – drehten erst nach ihrer Zeit in Rostock richtig auf: Brecko etablierte sich beim 1. FC Köln, wurde dort sogar Kapitän und spielte 77 Mal für Slowenien.

Hansas letzte aktive deutsche Nationalspieler waren in den 90er Jahren Oliver Neuville und Marko Rehmer. Hansa-Profis aus diesem Jahrtausend – wie Martin Max, Christian Rahn, Ronny Maul oder Michael Hartmann – hatten dagegen ihre (kurzen) Karrieren im DFB-Team hinter sich, als sie bei Hansa anheuerten.

Wie ihnen geht es auch Phil Ofosu-Ayeh. Der Verteidiger ist bis zum ersten Einsatz von Soukou in Benin aktuell der einzige Hansa-Profi, dessen Vita ein ­A-Länderspiel ziert. „Es ist ein besonderer Moment, für sein Land zu spielen“, sagt der 27-jährige mit Blick auf das Freundschaftsspiel 2015 mit Ghana gegen Kanada in Washington (1:1). Er erinnert sich an „Riesenvorfreude“, als er drei Wochen zuvor die Einladung erhalten hatte: „Ich war aufgeregt, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt.“ Gegen Kanada wurde er in der 70. Minute eingewechselt, es blieb sein einziger Einsatz. Bei zwei Qualifikationsspielen gegen die Komoren wenige Wochen später war Ofosu-Ayeh Reservist. „Es gab noch ein paar Einladungen, aber dann ging es mit meinen Verletzungen los“, sagt der gebürtige Moerser, der das Nationalteam noch nicht aus den Augen verloren hat – aber: „So lange ich in der 3. Liga spiele, ist das unrealistisch, dafür ist Ghana zu stark.“

Sönke Fröbe