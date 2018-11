Rostock

Acht Tage nach dem 4:1-Spektakel gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Liga steht für den FC Hansa die nächste Pflichtausgabe im Landespokal auf dem Programm: Mit dem Verbandsligisten Güstrower SC wollen die Rostocker am Sonntag (13 Uhr in Güstrow) die drittletzte Hürde auf dem Weg ins Finale nehmen. Trainer Pavel Dotchev wird in der Achtelfinalpartie kräftig rotieren lassen.

„Wir haben einige Jungs, die Spielpraxis brauchen und die werden sie auch kriegen“, kündigt Dotchev mit Blick auf Spieler wie Vladimir Rankovic, Willi Evseev, Amaury Bischoff oder Phil Ofosu-Ayeh an. Einige Stammkräfte werden dafür eine Verschnaufpause bekommen. „Wir werden dadurch keinen Qualitätsverlust haben“, sagt Dotchev, der bereits den nächsten Liga-Auftritt seiner Mannschaft im Hinterkopf haben dürfte. Am Freitag geht es für Hansa im Auswärtsspiel gegen die Sportfreunde Lotte wieder um Punkte.

Der Güstrower SC, in der Verbandsligatabelle derzeit auf Platz fünf, war schon vor zwei Jahren Achtelfinalgegner des Drittligisten. Damals setzten sich die Rostocker am Ende klar mit 8:1 durch. Auch in diesem Jahr zeigt sich Hansa im Landespokalwettbewerb bislang in Torlaune: Gegen Warnow Papendorf und Sturmvogel Lubmin gab es jeweils 14:0-Siege.

Sönke Fröbe