Rostock

Vor sieben Wochen - nach der 1:4-Heimpleite gegen Münster - war die Stimmung im Keller, Hansa lag als Tabellen-14. deutlich hinter den eigenen Ambitionen zurück. Am 28. September gab es eine Krisensitzung und seitdem keine Niederlage mehr. Warum läuft es derzeit so gut, Herr Thiele?

Markus Thiele: Wichtig war, dass wir uns nach dem Münster-Spiel ausgesprochen, uns in allen Bereichen intensiv ausgetauscht haben. Pavel und ich haben dem Aufsichtsrat unsere Punkte vorgetragen, bei denen wir uns verbessern müssen. Zudem hat sich das Trainerteam zusammengesetzt und es gab Sitzungen, bei denen der gesamte sportliche Bereich dabei war - auch die Kapitäne Oliver Hüsing und Julian Riedel. Wir wollten alle wieder ein Stückweit in die Verantwortung nehmen, um sagen zu können: Das sind die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um erfolgreich zu sein.

Welche waren das?

Im Fußball sind es viele Kleinigkeiten, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. Aus diesem Grund haben wir nach dem Münster-Spiel sämtliche Abläufe und Prozesse hinterfragt und einige angepasst. Wir haben eine gewisse Mentalität ins Training bekommen, die Aggressivität wurde deutlich höher und die Kommunikation besser. Auch taktisch haben wir uns weiterentwickelt, was auch mit der Rückkehr von Oliver Hüsing und Marcel Hilßner nach ihren schweren Verletzungen zusammenhing. Sie allein sind nicht die Heilsbringer, aber mit ihnen sind wir taktisch variabler, konnten den Spielaufbau weiterentwickeln und sind so auch im letzten Drittel gefährlicher geworden. Unter dem Strich ist wichtig, dass man sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt hat und alle Seiten von den Lösungen überzeugt sind und ihren Mehrwert daraus ziehen.

Erstmals in Dotchevs Amtszeit hatte es ein deutlich vernehmbares Grummeln innerhalb des Vereins gegeben.Wie haben Sie die Differenzen ausgeräumt, die es zwischen Ihnen und Herrn Dotchev augenscheinlich gab?

Auch wir haben uns offen ausgesprochen. Die Wogen waren aber nicht so extrem, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wurden. Wir beide waren in dieser Phase mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden und hatten zum Teil auch unterschiedliche Auffassungen. Es ging darum, einen gemeinsamen, erfolgreichen Weg zu finden und die Stellschrauben so zu drehen, dass es passt. Das ist ein ständiger Prozess, an dem wir Tag für Tag hart arbeiten müssen. Sonst wäre Fußball ja einfach: Man führt zwei, drei Gespräche und dann läuft plötzlich wieder alles. Aber so ist es nicht. Dieser Prozess muss permanent am Laufen gehalten werden, sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das Potenzial hat. Wir müssen nur zusehen, dass wir die PS dauerhaft auf die Straße bekommen.

Ab wann hatten Sie das Gefühl: Jetzt entwickeln sich die Dinge in die richtige Richtung?

Das stellte sich relativ schnell ein. Die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe war die bis dahin beste in der Saison. Wir haben gegen den KSC dann etwas glücklich gewonnen, wie dann auch das Nachholspiel in Halle (beide 1:0). Da haben die Jungs langsam den Glauben und ihr Selbstvertrauen gefunden. Das baut sich dann Stück für Stück immer weiter auf. Derzeit läuft es sehr gut, aber wir dürfen nicht locker lassen und wieder in alte Muster zurückfallen! Bis zur Winterpause haben wir noch eine gute Chance, uns da oben festzusetzen. Zumal wir auch noch gegen Osnabrück und Uerdingen spielen.

Oliver Hüsing und Marcel Hilßner waren zunächst die ,Gesichter’ des Aufschwungs. Sie scheinen die anderen mitgezogen zu haben.

Wie gesagt, sie sind nicht die alleinigen Heilsbringer. Aber fest steht: Hüsing und Hilßner sind zwei Top-Drittligaspieler. Wir wussten: Solange sie fehlen, haben wir Baustellen in der Mannschaft. Denn solche Spieler können wir nicht eins zu eins ersetzen. Wir würden beide über diese Saison hinaus gerne in Rostock halten, das haben wir ihnen signalisiert.

Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten?

Wenn wir weiter eine gute Rolle spielen und es realistisch bleibt, unsere Ziele zu erreichen, dann haben wir die Chance, die Spieler zu halten. Natürlich wecken Hüsing und Hilßner – aber nicht nur sie - Interesse bei anderen Vereinen, auch in der 2. Liga. Aber wenn man sieht, was hier in Rostock abgeht und sich vorstellt, was abgehen könnte, wenn Hansa aufsteigen sollte, dann ist das ein gewichtiges Argument, das die Spieler zum Bleiben überzeugen könnte. Ich weiß, dass sich beide bei Hansa superwohl fühlen und hier sehr gut reinpassen. Alles andere müssen die Gespräche ergeben.

Sönke Fröbe